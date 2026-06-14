◆米女子ゴルフツアー ダウ選手権 第３日（１３日、ミシガン州ミッドランドＣＣ（６３０１ヤード、パー７０）

１つのボールを交互に打つフォアサムで第３ラウンドが行われ、１６位から出た勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組が５バーディー、３ボギーの６８で回り、通算７アンダーで首位と３打差の４位に浮上した。

渋野は「チャンスについたところで２人で力を合わせてバーディーを取れたし、耐えるところは耐えられた。全体的に見るとすごく上出来なラウンドだった」と振り返り、「明日も『ヒナミナ』らしく、今日みたいにグリーン上でペースを作って、耐えるところは耐えて頑張りたい」と意気込みを語った。

勝は「いいパットが決まって、ショットもだんだん良くなって、いい流れに持っていけている。この流れをつなげられるように」と語り、「一人一人集中して打ちたい所に打っていけば、上位を狙えると思う。明日も頑張りたい」と力を込めた。

２位スタートの古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組は７６と崩れ、５アンダーで双子姉妹の岩井明愛、千怜（ともにホンダ）組とともに７位に後退した。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、高真栄（韓国）組は１アンダーの２９位だった。

崔慧珍、キム・ヒョージュ（ともに韓国）組が１０アンダーで首位。