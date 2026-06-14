◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発。歴史的快挙を逃すも８回１／３を１安打１失点で日本人トップの７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さず、完全試合の予感も漂わせたが、遊撃手・ベッツの失策で走者を出した。さらに９回先頭でソロを被弾して無安打無得点、さらにレギュラーシーズンでは初完封初完投もならなかった。

昨年９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦でも９回２死から本塁打を浴びてノーヒットノーランを逃していた山本。今回は味方のエラーで“悲劇”が起きた。８回２死。マイドロスの打球を遊撃・ベッツがはじいた。前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、その時点で４５者連続アウトとしていた。もしベッツがゴロをさばいていた場合、メジャー最長記録に並ぶ４６者連続アウトになっていた。その瞬間、記者席で見ていた現地のドジャース担当記者は頭を抱えて言葉を失っていた。

さらに、９回。山本が先頭打者に初安打となるソロを浴び、次打者を打ち取ったところでロバーツ監督がベンチを飛び出した。投手交代。山本がベンチに引き揚げようとすると、ドジャースのファンだけでなく、ホワイトソックスのファンも立ち上がり、大きな拍手と歓声が起きた。ブーイングやヤジは聞こえない。敵地のファンもうならせる投球だった。

捕手のラッシングは言った。「正直に言うと、その時もまだかなり悔しかった。今でも少し悔しいくらいだよ。あれだけノーヒッターに近づいていて、メジャーで初めてのノーヒッターを達成するチャンスだったからね」。そして、続けた。「そういうことはしばらく心に残るものだし、特に由伸みたいな選手ならなおさらだ。彼は本当に素晴らしいチームメートだし、僕の親しい友人の一人でもある。どんなことでも話せる相手なんだ。だから、ああいう良いことが彼に起きてほしいと思うんだよ」。由伸の人柄が起こした“異常現象”ともいえる異様な雰囲気だった。