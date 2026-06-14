天干と地支を組み合わせると見えてくるものとは！？【一番わかりやすい はじめての四柱推命】
天干と地支を組み合わせると見えてくるものとは
天干と地支を組み合わせて考える天干と地支が作用し合って四柱推命の命式ができ上がる
天干と地支を分けて解説してきましたが、ここからは２つを組み合わせてより具体的にみていきましょう。
天干＝空間、地支＝時間と明確に分けられて伝えられていることがよくありますが（間違いではありません）、天干地支どちらにも空間があり、時間が流れています。空間がなければ時間は流れません。さらに言えば、古代の空間・時間の概念と21世紀のそれとでは差異があるはずですし、宇宙の時間と地球の時間もまた異なります。
書籍34～37ページで解説した通り、天干地支それぞれに陰陽五行の性質が宿っていて、それぞれが呼応しています。どちらか一方だけが存在しているのではありません。
このように考えていくと、あなたが生まれた瞬間の空間と時間＝天干地支が四柱推命の命式の中に表れてきます。具体的には10個の天干と12個の地支を組み合わせて60通りの干支ができます。これをもとにあなた自身を読み解いていきます。繰り返しますが、四柱推命は陰陽・五行思想をもとに、宿命と運命を推し量る占いです。天干地支に宿った陰陽五行の「気」を読み解いていきましょう。
天干 地支を組み合わせて「60干支」ができ上がる
「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」と「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」をかけ合わせて60通りの干支ができる。例えば、「甲」と「子」を組み合わせた「甲子」は「こうし」、「かっし」または「きのえね」と読む。
【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん