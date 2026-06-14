「白狐カード」は"自分"の再発見を助けてくれるかも？【指導霊さんオラクルカード】

「白狐カード」は”自分”の再発見を助けてくれるかも？

11 白狐 （びゃっこ）

与えてこそ、授けられる

基本解説

まわりの人たちからたくさんの協力を得てポジションをどんどん高めて上り詰めていくのが、天狐グループの特徴です。そのなかで白狐は目先の得を捨ててでも、もっと大きな収穫を目指して人に尽くし、自分自身を磨くことによってよりよい未来を手に入れることができる境地にいます。人のためこそ、自分のためになることを知っており、与えてこそ授けられるという世の常を伝えています。

チャネリングメッセージ

自分という存在の素晴らしいところに、目を向けましょう。「どうせ私なんて」「あの人と比べて」などと、ほかの誰かと比べる必要はありません。ほかの誰かは、ほかの誰か。あなたは、あなたです。さあ、あなたの素敵なところはどんなところですか？ 見つけ出したら、今度はその魅力をさらに活かすために、何ができるかを考えてみてください。

ポイントは「まわりから見た自分をより良く見せる」ために「美しく演出する」方法を考えること！ファッションのテイストを変える、メイクを研究する、言葉遣いに気を配る、所作を見直す、姿勢に留意する、笑顔でいることを心がける…。より美しく成長していく過程で得られる新しい喜びや誇りが、きっとあなたをより美しく輝かせるでしょう。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。