森保Jが“空調完備”オランダ戦の会場確認…長友、堂安らが輪になりW杯ムード味わう
北中米ワールドカップを戦う日本代表は13日、グループリーグ初戦オランダ戦の試合会場ダラス・スタジアムで「スタジアムファミリアライゼーション」を行い、選手たちがフィールドに入ってピッチコンディションを確認した。
選手たちはそれぞれの場所でリラックスした表情を見せる中、5度目のW杯出場となるDF長友佑都はDF板倉滉、MF堂安律、DF菅原由勢とともにピッチ内に集合。両手を大きく広げてW杯の空気を味わったり、ピッチに何度も敬礼をする姿を見られた。その後、サポートプレーヤーのDF吉田麻也も輪に加わり、神妙な様子で会話を交わしていた。
ダラス・スタジアムはネーミングライツで「AT&Tスタジアム」の名称がつけられており、普段はアメリカンフットボールで使用されているスタジアム。今大会では7万649人の観客が収容され、今大会で3番目に大きい大規模会場となっている。
スタジアム上部は開閉式の屋根に覆われており、空調が完備されているのが大きな特徴。ダラスは連日、日中の気温が35度に迫る猛暑に見舞われているが、午後3時キックオフのオランダ戦も過ごしやすい気温の中で試合が行われることになる。
ピッチは普段はアメフト用の人工芝が敷かれているが、今大会に合わせて天然芝を採用。スタジアムファミリアライゼーションの実施時には芝生の根付きを促すための大規模機器が使用されており、独特のピッチコンディションへの適応が鍵になりそうだ。
(取材・文 竹内達也)
選手たちはそれぞれの場所でリラックスした表情を見せる中、5度目のW杯出場となるDF長友佑都はDF板倉滉、MF堂安律、DF菅原由勢とともにピッチ内に集合。両手を大きく広げてW杯の空気を味わったり、ピッチに何度も敬礼をする姿を見られた。その後、サポートプレーヤーのDF吉田麻也も輪に加わり、神妙な様子で会話を交わしていた。
スタジアム上部は開閉式の屋根に覆われており、空調が完備されているのが大きな特徴。ダラスは連日、日中の気温が35度に迫る猛暑に見舞われているが、午後3時キックオフのオランダ戦も過ごしやすい気温の中で試合が行われることになる。
ピッチは普段はアメフト用の人工芝が敷かれているが、今大会に合わせて天然芝を採用。スタジアムファミリアライゼーションの実施時には芝生の根付きを促すための大規模機器が使用されており、独特のピッチコンディションへの適応が鍵になりそうだ。
(取材・文 竹内達也)