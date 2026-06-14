ハイチvsスコットランド スタメン発表
[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](ボストン)
※10:00開始
<出場メンバー>
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 11 ルイシウス ドン ディードソン
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 20 フランツディ ピエロー
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 16 レニー ジョセフ
FW 19 ヤッシン フォーチュン
FW 21 ジョズエ・カシミール
監督
セバスチャン ミニェ
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 17 ベン・ドーク
MF 19 ルイス・ファーガソン
FW 10 チェ・アダムス
FW 20 ローレンス・シャンクランド
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 22 ネイサン・パターソン
DF 24 アンソニー・ラルストン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン ダイクス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
※10:00開始
<出場メンバー>
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 11 ルイシウス ドン ディードソン
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 16 レニー ジョセフ
FW 19 ヤッシン フォーチュン
FW 21 ジョズエ・カシミール
監督
セバスチャン ミニェ
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 17 ベン・ドーク
MF 19 ルイス・ファーガソン
FW 10 チェ・アダムス
FW 20 ローレンス・シャンクランド
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 22 ネイサン・パターソン
DF 24 アンソニー・ラルストン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 9 リンドン ダイクス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります