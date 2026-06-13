¥Õ¥ë¥é¤¬100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥Õ¥ë¥é ¥É¥é¡×¤òÈ¯É½¡¡¼ÂÍÑÀ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÎ¾Î©
¡¡¡Ö¥Õ¥ë¥é¡ÊFURLA¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2027Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿··¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿·ºî¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥Õ¥ë¥é ¥É¥é¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï9·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ë¥é¤Ï¡¢1927Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÁÏ¶È»þ¤«¤é¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Õ¥ë¥é ¥É¥é¡×¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå½÷À¤Î1Æü¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡£Ä¹¤µ¤¬Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼ ¡ß ¥¹¥¨¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î2¼ïÎà¤òÂ·¤¨¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£½À¤é¤«¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ë±è¤¦¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏL¥µ¥¤¥º¤¬8Ëü6900±ß¡¢M¥µ¥¤¥º¤¬7Ëü9200±ß¡£