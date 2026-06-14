◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、オランダ代表のロナルド・クーマン監督（63）とMFフレンキー・デヨング（29＝バルセロナ）が出席した。

日本の印象を問われたクーマン監督は「私たちは日本に対して良い印象を持っています」とした上で、「どの相手に対してもそうですが、日本についても徹底的に分析しています。日本の強みがどこにあるのかを理解しています。日本のプレースタイルは非常に攻撃的です。個々の選手について詳しく話すのは避けたいと思いますが、日本には90分間高い強度で戦い続けるだけの体力と運動量があります」と警戒感を示した。

一方、日本の弱点についても「私たちは自分たちにチャンスがあるポイントも理解しています」と把握済みを強調。「どんなチームにも長所があります。私は“弱点”という言葉は好きではありませんが、試合の中でスペースが生まれる瞬間や、相手を攻略できるポイントは必ずあります。それは日本についても同じです」と一般論を述べ、「私たちは日本を尊敬しています。しかし恐れているわけではありません。近年、日本は非常に良い結果を残してきました。ブラジルとの試合でもそうでしたし、イングランドやスコットランド相手にも結果を出しています。だから私たちは相手がどのようなチームかを十分理解しています。そしてその準備もできています」と話した。

スウェーデンの記者は、森保監督の“このグループはどのチームも首位になれる”との言葉を引用し、F組は厳しいグループかと問いかけた。クーマン監督は「その意見にはある程度同意します。確かに厳しいグループです。ただ、今の段階で第2戦のスウェーデン戦について話すのは適切ではありません。私たちはまず明日の日本戦に集中しています。日本戦が終わってからスウェーデン戦の準備をします」と返答。「グループリーグ初戦は非常に重要です。良い結果を得られれば、その後の大会への自信につながります。しかし、実際どうなるかは試合をしてみなければ分かりません。ただ、どのチームにとっても厳しいグループであることは間違いありません」と語った。

オランダと日本の過去の戦績はオランダの2勝1分け。初対戦は09年の国際親善試合で、3得点完封勝利。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、1―0で勝利した。最後の対戦は2013年の国際親善試合（2―2）で、今回が13年ぶりの対戦となる。