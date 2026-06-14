【その日その瞬間】

ラモス瑠偉さん「自信を持って楽しめばW杯V狙える」伝説の司令塔が明かす森保監督の素顔と日本サッカーへの提言

山口素弘（サッカー元日本代表／57歳）

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2026年北中米サッカーW杯が開幕した。日本代表は15日（日本時間）に初戦のオランダ戦を迎えるが、日本が最初にW杯を戦った1998年フランス大会で1次リーグ3試合をフル出場した山口素弘さんに当時のこと、今大会の日本代表について聞いた。

■一番記憶にあるのは初戦のアルゼンチン戦

──1998年フランス大会はアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカと1次リーグを戦った。

やはり一番記憶にあるのは初戦のアルゼンチン戦ですね。僕らは初めてのW杯でとにかく初戦が大事だという思いがありましたからね。ひるむことなく戦おうというのがまずありました。

スタジアムに入った時はそうでもなかったけど、整列して入場する時は緊張しましたね。

アルゼンチンとはその3年前の95年のキング・ファハド・カップ（後のコンフェデレーションズカップ）でも戦いました。それが僕にとっての日本代表の最初の大会でした。あの時はダニエル・パサレラ監督の最初の頃。パサレラは選手の時はキャプテンとして活躍し、統率力があり、たとえるなら軍隊みたいな感じもあった。スピードが違うし、闘う集団という感じで強烈。W杯で対戦したバティストゥータ、オルテガ、ベロンらも顔を揃え、世界の力を推し量ることができた大会でした。

W杯本番では中盤のオルテガは注意しようと意識しました。名波（浩）、中田（英寿）と僕らも中盤はうまくコミュニケーションが取れていたから、十分戦える気がしていました。

試合中はパサレラ監督が強烈に檄を飛ばしていた記憶がありますね。前半は0対0で終わりたいと思っていたけど、バティに先制ゴールを決められた。スコアレスなら相手も焦りが出てくるだろうから、そこからだと思っていたのですが。

ハーフタイムでは追いつくのはもちろん2点目は取られたくないと僕の後ろにいる（DFの）井原（正巳）さんと話していました。後半に（FW）呂比須（ワグナー）のシュートや（DF）秋田（豊）のヘディングだったり、チャンスはあったけど、最後は向こうもシビアでした。もうひと工夫が足りなかったのかな。

アルゼンチンの選手は試合が終わった時に勝てたことでホッとした顔をしていた。やっぱり初戦の重要性を感じていたんでしょうね。

クロアチア戦は（FW）中山（雅史）さんのビッグチャンスもあったけど、一喜一憂はしませんでした。あそこでゴールが決まっていたら、歴史が変わっていたかもしれませんが。それも終わってみれば、の話で。中山さんはツートップを組んだ城（彰二）との相性も良かったし、献身的に動いて3戦目のジャマイカ戦ではゴールを決めましたしね。城もしっかりポストプレーをしてたと思います。

（FW）シュケルのゴールはショートカウンター気味でした。あの時はこちらの陣形が崩れていて、どう守るか微妙なタイミングだったけど、シュートを打たれる前も、打たれた場面でも、抑えようと思えば抑えることができたと思う。アルゼンチン戦と違い、0対0のまま後半のジリジリしていた時間帯に、一発でやられた感じです。

■98年のW杯初出場。3連敗だった当時と今は何が違うか

2敗して、次のジャマイカ戦までの1日、2日はガックリした感はありました。でも、岡田（武史）監督から「応援してくれている日本のサポーターのために1勝するのが大事」と言われ、気持ちを切り替えました。その頃の日本代表は海外でプレーしている選手がいない時代。一方のジャマイカは海外でプレーしている選手も何人かいて個の強さがあった。負けた（1対2）のはその差かなと思います。

でも、いい経験になりました。93年にドーハの悲劇があり、その前、85年にはメキシコ大会の最終予選があり（韓国に敗戦）、僕らもそういった歴史を引き継いでW杯に出ることができた。98年のW杯で日の丸を背負ってプレーすることを実感し、それが今に引き継がれての8大会連続ということです。

──1次リーグのオランダ戦は15日午前5時、チュニジア戦は21日午後1時、スウェーデン戦は26日午前8時にキックオフ（いずれも日本時間）。決勝トーナメント（T）は6月30日から。

三笘薫、南野拓実が出られないのは残念ですね。FWは上田綺世が軸でしょう。僕がFWで注目しているのは塩貝健人。伸び盛りで、プレーが非常にパワフル。フィジカル的にゴリゴリ行く、これまでの日本代表にはいないタイプです。

中盤は鎌田大地と佐野海舟が軸で、中心は鎌田でしょうね。右は堂安律で、問題は左をどうするかじゃないですか。中村敬斗か、多少守備的に鈴木淳之介にするか。オランダの右サイドはかなり攻撃的に来るので、そこを鈴木で抑えることを選ぶか、三笘がやっていたシャドーを中村にやらせるか。中村はずっとアウトサイドはやっていたから左は大丈夫だけど、シャドーに入ってどうなるかです。

■PK決着も見どころ

1次リーグは2勝1分けか、2勝1敗かな。ただし、今回は参加チーム数が増えて決勝Tを見据えて、全部勝たないといけないという考え方もあるし、3位でも決勝Tに上がることもできる。日本のFグループは決勝Tでブラジルと対戦する可能性もある。それは避けたいとか。今回はそういう駆け引きが重要になってくるでしょうね。

日本代表は親善試合だけど、ブラジルとイングランドを破っている。力は十分ある。優勝を狙う気構えは持ち続けてほしい。優勝候補となると、これまで優勝経験があるブラジル、アルゼンチン、フランス、イングランド、スペインといった国ですかね。

今回のW杯は決勝Tの試合が多いので、PK決着が多くなると思う。それも見どころのひとつではないでしょうか。

（聞き手=峯田淳）

▽山口素弘（やまぐち・もとひろ）1969年1月生まれ、群馬県出身。91年全日空（後に横浜フリューゲルス）に入団。99年名古屋グランパスエイト、2003年アルビレックス新潟、05年横浜FC。95〜98年日本代表MFとして活躍。国際Aマッチ58試合、4得点。12〜14年横浜FC監督。18〜25年名古屋グランパス（25年執行役員ゼネラルマネジャー退任）。