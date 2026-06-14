敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。球団は大谷が三塁に向かう際にとらえた“ドヤ顔”の1枚を公開し、反響を呼んでいる。

着弾から10秒後、大谷は不敵に「ニヤッ」と笑っていた。

初回先頭、大谷は右腕バークが投じた2球目の内角速球を完璧にとらえた。弾丸ライナーがあっという間に右翼席に着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）だった。敵地が騒然とする中、大谷は確信歩きから悠々とダイヤモンドを一周した。直後、球団公式インスタグラムは三塁に向かう際の写真を公開し、話題になった。

大谷はドヤ顔を浮かべ、視線を三塁ベンチの方向に向けている。その先にあるのはホワイトソックスベンチ。村上宗隆に向けたものだろうか。この様子に、コメント欄では「村上の方見てドヤッ!!」と指摘する声もあった。前日の試合中には、互いにベンチ内から2人がジャスチャーでやりとりする仲の良い様子が話題になっていた。

13号を放った11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で左膝の炎症のため途中交代。12日（同13日）は欠場し、状態が心配されたが、一振りでそれを払拭した。出場3試合連続アーチとり、得意の6月にエンジン全開となっている。

コメント欄には「スタメン復帰弾 かっこよすぎ」「早速いきなりホームランですか。流石です」と喜ぶファンの声も多かった。

試合はドジャース先発・山本由伸が快投。9回先頭打者にホームランを浴びるまでノーヒットピッチングを続けるなど、8回1/3を投げて1安打1失点。7-1で勝ったチームに貢献した。大谷は3打数1安打1打点3四球だった。



（THE ANSWER編集部）