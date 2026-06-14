【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】

【前編を読む】駒野友一〈前編〉森保ジャパンは失点しても逆転できる。2010年の僕らのようなことにはならない

駒野友一さん（元日本代表DF／44歳）

W杯に2大会出場して守備の重要性を誰よりも認識しているレジェンドDFは、16強入りを果たした南アもまさに守備重視のチームだったことを熟している。その経験値を踏まえながら、今回のキープレーヤー、PK戦への心構えなどについて語ってもらった──。（【前編】からつづく）

◇ ◇ ◇



──駒野さんが考えるチームのキープレーヤーは誰ですか？

「ボランチ（MF）の佐野海舟選手（マインツ）ですね。やはりボール奪取能力は別格ですし、攻守が切り替わった時の予測力とアプローチの速さも非常に高い。今の日本は前線やシャドウ、両サイド含めて攻撃的な選手が並ぶので、佐野海舟選手がボールを奪い切れれば、カウンターや2次攻撃に持っていける。そういう意味でも彼の仕事ぶりが生命線になってくると思います」

──駒野さんが主戦場にしていたサイドは？

「伊東純也（ゲンク）、堂安律（フランクフルト）と言った選手たちですけど、彼らは欧州でバリバリに活躍していますし、代表でも起点になってチャンスメークを数多くして、結果も残しているので、不安はないですね。守備的な人材が少ないというのも、森保さん（一監督）の考えがあってのこと。やはり守備をしないとスタートからは使ってもらえないので、みんなそこは徹底していると思います」

──グループ3試合を首尾よく突破したとして、今回はラウンド32から決勝トーナメントです。となると、必ずどこかでPK戦になると思われます。

「PK戦は1対1なので、狙ったところに蹴る技術だけですね。GKとは蹴る前からいろんな駆け引きがありますから、メンタル的な部分も重要ですけど、高度な経験がある選手ばかりなので、重圧は感じないと思います」

──ただ、2010年W杯パラグアイ戦の駒野さんだけではなく、前回もクロアチア戦で南野拓実（モナコ）、三笘、吉田麻也（LAギャラクシー）が外しています。やはり独特な雰囲気が漂うのかなと感じるのですが。

「僕自身は、メンタル的には落ち着いていました。外したのは細かい技術や駆け引きの部分かなと。『PKは運』と言われますけど、絶対にそんなことはない。僕はそこが足りなかったと思います。今の時代はデータも数多くありますし、キッカーもGKもそれを見て冷静に対処するはず。今回、（代表コーチ入りした）俊さん（中村俊輔コーチ）はPKの達人ですし、的確なアドバイスをしてくれるでしょうから、大丈夫ですよ（笑）」

──駒野さんを今回のPKコーチに抜擢するのも一案だったかもしれません。

「いやいや、僕がなれるわけがない（苦笑）。俊さんは僕が知る限り、圧倒的にPKがうまい人。蹴る前の準備から駆け引き、技術を含めて成功率が高いのでしょうし、森保さんもそこに目をつけたのかな、と。大会直前の代表コーチ就任というのは今までにないケース。勝ち進むために俊さんの力が必要だという森保さんの判断だったんでしょう」

──同い年の前田遼一コーチへの期待は？

「最近は話をしていないのですが、遼一は日頃から勉強熱心なので、その姿勢と努力がリスタートからの得点増につながっているのかなと思います。長谷部（誠コーチ）にしても、代表の動画では今までに見たことのない練習をしていたりして学ぶことが多いですね。同世代がW杯に指導者として参戦することは物凄く刺激になります」

南アの時を思い返してみると…

──W杯2大会の経験者として、本番への向き合い方を提言するなら？

「初戦のオランダ戦に頭も体も完璧に持って行けるように準備することが大事かなと思います。南アの時を思い返してみると、大会直前に戦い方やキャプテンが変わり、ケガ人も出てスタメンも大幅に入れ替わるなど、いろんなことがありました。僕もサブから先発に抜擢されましたけど、控えだった時もいつ試合に出てもいいように練習から100％で取り組むことだけは続けていました。監督の岡田さん（武史=現今治会長）が、右SBを篤人（内田=解説者）から今ちゃん（今野泰幸=南葛SC）に代えた時だけは、さすがに心が折れそうになりましたけど（苦笑）、それでも練習態度に出したり、腐ったりすることはなかったですね。最終的には松井（大輔=Fリーグ理事長）とタテ関係を形成しましたが、お互いに諦めずにやり続けた成果かなと。少年時代から一緒にやってきた松井と戦えたのもいい思い出になっています」

──あの時は中村俊輔コーチが控えに回り、チームを支えました。

「俊さんは率先して片づけをしたりして、みんなを支えてくれました。試合に出ている選手も大事ですけど、出れない選手がもっと大事になる。長友（佑都=FC東京）が今回の最終予選ではそういう役割を担ったと思いますけど、いい影響を与えていた。国際経験値もあるし、両SBをこなせるし、チームにいれば、いろんなプラスを与えてくれる人材だとは思います」

──広島からは大迫敬介選手が参戦しますね。

「これまで僕とアオ（青山敏弘コーチ）が行きましたけど、敬介もアカデミー出身選手。育成はクラブの基盤ですし、象徴的な存在なので、ぜひ頑張ってほしいです。森保さんも広島で選手生活の基盤を作りましたけど、粘り強さや諦めない姿勢、献身性、自主性といったDNAを引き継いでいる。それも大事にしてほしいなと感じます」

──最後に、日本代表は2026年W杯で8試合、戦い抜けるでしょうか？

「僕は南アで4試合戦いましたけど、勝ち進んでも自分の力を出せるくらいの余力があった。そこまで疲労感はなかったですね。今は選手層もより厚くなっていますし、戦い方の幅も広がっている。フィジカル的には問題ないのかなと思います。ただ、決勝トーナメント以降は対戦相手の方が経験値が上というケースが多い。2018年ロシアW杯のベルギー戦もそうでしたけど、相手は無難な選択をせず、最後の最後で高速カウンターを出して勝ち切った。そこが経験値なんだと思います。それでも今回の森保ジャパンは新しい一歩を踏み出してくれるはず。8強の壁を超えてくれると信じています」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽駒野友一（こまの・ゆういち） 1981年7月25日、和歌山県生まれ。広島の下部組織から2000年にプロ契約。磐田、FC東京、福岡を経て、22年に今治で現役引退。J1通算374試合19得点。12年にJリーグベストイレブン受賞。日本代表は05年8月にデビューし、W杯は06年ドイツ、10年南アフリカに出場。A代表通算78試合1得点。右利き。現役時のポジションはサイドバック。