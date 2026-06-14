◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ブラジル１―１モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）に１―１で引き分けた。

前半２１分、縦パスに抜け出したモロッコＦＷサイバリ（ＰＳＶ）に先制ゴールを奪われた。それでも、０―１の同３２分にＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から右足でゴール右へ鋭いシュートを突き刺し、同点に追いついた。後半は得点を奪えず、引き分けに終わった。

ブラジル出身の元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんが、試合を中継するＤＡＺＮで解説を務めた。「立ち上がりはモロッコのペースで、前半は特にモロッコがやりたいサッカーができていた。後半はお互いが見合うような形が多かった。あまりＧＫのセービングも両方なく、お互い様子を見るような後半だった」と試合を振り返った。

２チームは１次リーグを突破すれば、決勝トーナメント１回戦で日本代表と対戦する可能性がある。闘莉王さんは強豪のモロッコと対戦した場合について「タフですね」と警戒し、「僕だったらブラジルとあたった方が日本は上がっていく可能性は高い。モロッコはやりにくいと思う」と語った。

３４歳ＦＷネイマールは右ふくらはぎ負傷の影響もあってベンチ外だった。「グループリーグの３戦目には出てくるのではないか。モロッコとブラジルが得失点差でどっちが１位か２位かと決まる。３戦目あたりでネイマールが出てくるんじゃないかと予想されてます。ＦＷであまり守備しない、自由に入ってくる感じだと思う」と予想した。