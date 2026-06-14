◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人で偉業こそ逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の投球で降板時には敵地ながらスタンディングオベーションが起きた。

８回２死でマイドロスのゴロを遊撃手のベッツがはじいてパーフェクトは途絶えて、山本は４５者連続アウトで止まったが、続く打者を打ち取ってノーヒットノーランは続いた。無安打で迎えた９回だったが、先頭のピーターズに右翼ポール際へソロを被弾。続く打者を中飛に打ち取って８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振で降板となった。

ノーノー阻止弾を放ったピーターズは「飛距離は十分だと思ったが、ライン際に飛んでいたので切れるか切れないか、入るように祈っていた」と打った直後の心境を語った。８回２死までパーフェクトに抑えられていたが「甘い球がなかった。ゾーンギリギリを突いてきていた。僕が対戦してきた中で最も制球の良い投手だと言わざるを得ない。でも我々もいくつかライナー性の当たりもあったし、良い打席を重ねていた。辛抱強く、甘い球を待つことができるチームなんだ」と振り返った。

ホワイトソックスのベナブル監督は「相手チームから見せられたものとしては、これ以上ないほど素晴らしい登板だった。打てる球がほとんどなかった」と脱帽した。

昨年は９回２死からノーヒッターを逃していた山本は試合後、「去年に続き９回でやられたので野球は難しいなと思いました」と実感を込めて振り返った。