【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】

2006年W杯本大会で王国ブラジル相手に超絶ゴール 玉田圭司氏が語る“大仕事を遂行する条件”

駒野友一さん（元日本代表DF／44歳）

森保一監督率いる日本代表も8年目に突入。ついに集大成となる北中米W杯に挑む。彼らは「W杯優勝」という壮大な目標にどこまで近づけるのか。2006年ドイツ、10年南アフリカ両W杯に参戦したレジェンドDFが代表で、広島で共闘した森保監督らについて熱く語った──。

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──広島でどんな活動をしているのですか？

「2022年にFC今治で引退した後、ユース時代から育ててもらった広島に戻って、最初は普及部コーチからスタート。2年間小学生と向き合った後、2025年はユースコーチとして活動し、今年は再びジュニアで連日、指導に当たっています」

──指導者4年目の目線から見た今の日本代表はどう映りますか？

「昨年10月のブラジル戦、今年3月のイングランド戦勝利を見ましたが、世界ランキング上位国と戦っても五分五分だったり、上回っている時間帯もあって、失点する雰囲気が感じられなかった。森保さんがしっかりと守備を落とし込んで全体の意識も高まっていると思うので、かなりの強豪チームになっているのかなという印象があります。選手たちのメンタル面も『同じリーグでやっているし、普段とあまり変わらない』という感じで同じ目線で戦っている。それが昔と大きく違うところかなと思います」

──駒野さんがW杯に出ていた頃は？

「ヒデさん（中田英寿）や俊さん（中村俊輔・日本代表コーチ）、松井（大輔=Fリーグ理事長）と何人か欧州でやっている選手はいましたけど、僕ら国内組から見ると日常的な感覚ではなかったですね。Jリーグでも高い強度でやるように心がけていても、代表戦やW杯になるとその通りにはいかない。海外の選手はミドルレンジが広くて、想定外のところからシュートが飛んできたりするので、そういう難しさはありました」

──ご自身が世界との差を痛感した試合は？

「1つは2006年の豪州戦ですね。立ち上がりは日本のペースだったんですけど、それを含めて試合をコントロールしていたのは相手の方だった。後半39分にケイヒルに1失点してから彼らは畳みかけてきた。豪州のペースにハマってしまったと感じますね」

──2010年南アW杯のオランダ戦もスナイデルの得点シーンは小さなミスが重なった形でした。

「Jリーグでもミスが重なれば失点するという流れはありますけど、やっぱりW杯の相手はシュート力が非常に高い。パンチ力やミート力があって、レンジが広い。そこが当時の日本代表との差だったと思います」

パラグアイ戦のPK後は「最初は人とすれ違うだけでも怖かった」

──パラグアイ戦のPK失敗も苦い思い出ですね。

「シュート自体はミスではなかったですけど、バーに当たってしまった、帰国後も『自分のせいで負けた』という失望感が強く残り、どこへ行っても他人の目線が気になりました。最初は人とすれ違うだけでも怖かったくらい、精神的にどん底でしたね（苦笑）」

──あれから16年が経過し、今は駒野さんの広島時代の先輩・森保監督が長期政権を担っています。

「現役だった森保さんが広島最後の2001年に僕がトップから昇格したんで、1年だけ一緒にプレーさせてもらいました。本当にピッチ上では100％力を抜かずにやる選手で、周りの選手との意思疎通も密にしていました。 今、森保さんは欧州5大リーグで活躍する選手をマネージメントしていますけど、常に選手をしっかり見ていますよね。それは広島で監督をしていた時もそうだったと仲間から聞きました。話し方、話すタイミングも含め、選手を逐一、観察して、判断している。そこが1つ大きいですね。攻撃陣も個性豊かな選手が揃っていますけど、彼らに共通認識を与えることにも長けている。『守備ができなければ、どんなに攻撃能力が高くても出しません』と明確な基準を伝えていると思うので、守備強度が足りなければ外されると選手自身も分かっている。そこが強い信頼関係につながっていると感じます」

──2023年以降の第2次体制では名波浩・長谷部誠コーチら代表OBをスタッフ入りさせ、最近は中村俊輔コーチも陣容に加えました。

「攻撃、守備、セットプレー、PKと各部門の優れた元代表選手の目線を生かしたいという考えなんだと思います。森保さんはコーチに練習を任せて、自分は全体を見ていると聞きますが、僕自身も指導を始めてからは誰かにパート練習を任せて違うところを見たりすることはあります。それによって、選手の本気度だったり、取り組み方やマインドが分かることもある。マネージメントとしてはすごくいい形を取っているなと感心させられます。僕も今後、監督を目指すうえでぜひ参考にしていきたいですね」

──2026年W杯は指導者という立場から見る初めての大舞台になりますね。

「そうですね。森保さんが初戦からどういう入りをするのか非常に興味があります。0−0だったらどうするのか、時間とともに選手起用を変えるのか、失点したらシステムを変えるのか…といったことを試合ごとに1つ1つ見ていきたいですね。 オランダ、チュニジア、スウェーデンという対戦相手も申し分ない。日本が優位に進めていくとは思いますけど、3戦を1つと考えて戦うと思います。もちろんオランダに負けるとかなり厳しくなるので、そこは絶対に勝ち点を取らないといけない。ただ、仮にオランダに失点したとしても、2010年の僕らのようなことにはならない。2022年カタールW杯のドイツ、スペイン戦を見ても分かる通り、今のチームは逆転できる力がる。そこには自信を持って臨めるはずです」（【後編】につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽駒野友一（こまの・ゆういち） 1981年7月25日、和歌山県生まれ。広島の下部組織から2000年にプロ契約。磐田、FC東京、福岡を経て、22年に今治で現役引退。J1通算374試合19得点。12年にJリーグベストイレブン受賞。日本代表は05年8月にデビューし、W杯は06年ドイツ、10年南アフリカに出場。A代表通算78試合1得点。右利き。現役時のポジションはサイドバック。