【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】

【続きを読む】松井大輔〈後編〉長友佑都は何を言われようが我が物顔でベンチに座っていればいい

松井大輔さん（元日本代表MF／45歳）

W杯で「本当に大事なのは本番のコンディション」と断言するのが、2010年南アフリカW杯16強戦士の松井大輔氏だ。直前まで別メニューを強いられながら、W杯初戦カメルーン戦の本田圭佑（FCジュロン）の決勝弾をアシストした彼に森保ジャパンについて語ってもらった。

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──過去最高の8強以上を狙う日本代表の戦いがいよいよ始まります。

「試合に出る出ないは人それぞれですけど、選手はW杯期間に一番コンディションを上げることだけに徹すればいい。森保さん（一監督）もコーチ陣も練習をつぶさに見ていて、『この選手は調子いいな』というのは一目で分かりますからね。自分の場合も別メニューから事前合宿がスタートしました。あの時の代表は韓国、イングランド、コートジボワールとの親善試合がありましたけど、僕が出たのは3戦目の3本目。そこで一番調子が良かったので岡田さん（武史監督=現FC今治会長）がキャンプ地に入ってからのジンバブエとの最終調整でスタメンに抜擢してくれました。当時の僕自身は所属していたグルノーブルで移籍騒動に巻き込まれてモヤモヤもあったので、それが爆発した感じかな（笑）。とにかく本番が勝負ですね」

──今回の代表はモンテレイで事前合宿を行って、ベースキャンプ地のナッシュビル入り。そこから1・3戦目のダラス、2戦目のモンテレイへ行き来する形になります。

「モンテレイは標高600メートルくらいでそこまで高くないと聞いていますけど、高地から低地に下りた時の心肺機能の向上は凄まじいものがあります。僕自身も2010年はそうでした。ただ、逆に高いところに行くのはキツイ。3位通過してラウンド32でメキシコシティに行くようになったりしたら、かなり大変でしょう。一方で場合によっては前回2位のフランスとも当たる可能性がある。僕は今回、フランスが優勝候補筆頭だと考えているので、それは何としても避けたいですね」

──未知数の要素が多い大会になりそうですが、心強いのは過去のW杯代表レジェンドコーチが並んでいることですね。

「そうですね。アルゼンチンもリオネル・スカローニ監督がパブロ・アイマールをアシスタントコーチに抜擢しましたけど、OBが経験を伝えることはすごく重要。"おじいちゃんの知恵袋"じゃないですけど、経験値があるかないかは雲泥の差。森保さんはそういうことが分かっているから、名波（浩）さんや俊さん（中村俊輔）、（前田）遼一、ハセ（長谷部誠）といったコーチを置いているんでしょう」

──中村俊輔コーチは4月にいきなり代表スタッフ入りしましたね。

「僕には連絡なかったですけど（笑）。俊さんが横浜FCでやってきたのは、選手に寄り添うこと。サブ組や若手の個人練習や精神的なサポートしていて、俊さんの言動に励まされた選手も多かった。南アでみんなを支えた経験もありますし、今回も重要な役割を果たしてくれるのかなと思います」

「レジェンドコーチが何人もいるのは本当に大きなプラス」

──今の代表は久保建英選手（レアル・ソシエダ）を筆頭に確固たる意見を持っている面々が多い分、中村俊輔、長谷部両コーチのような存在が重要ですね。

「『俺が俺が』というのは僕はいいことだと思ってますけど、フランスのような国だと選手がストライキを起こしたり、内紛が起きて、チームがバラバラになってしまいがち。結束力や一体感を重んじる日本人はそんなことにはならないでしょうけど、小さな問題が亀裂を生む可能性はゼロじゃない。そういう時に選手をしっかり支えられるレジェンドコーチが何人もいるのは本当に大きなプラスになりますよ」

──中村俊輔コーチはPK担当でもあります。今回のW杯はラウンド32から決勝まで最大5回のPK戦を勝ち上がらないと頂点には辿り着けません。

「僕は高体連出身者がPKを蹴ればいいと考えています（笑）。今はJユース出身が多くて、高体連出身者は伊東純也（ゲンク）や上田綺世（フェイエノールト）、鎌田大地（クリスタルパレス）など半数程度ですけど、やっぱり理不尽なことに耐えてきた人はメンタル的に強いんですよね。自分は鹿児島実業出身ですけど、九州なんかは特に鍛え上げられる環境に自ずと置かれていた。下級生は上級生に厳しい扱いを受けますし、何かすればすぐに学校に通報が来るような感じだったんで、衆人環視の中でも重圧を感じないでプレーできると思うんです。今は早いうちから海外に行く選手が多いし、熱狂的なサポーターの圧を感じながら戦うのが日常茶飯事でしょうから、Jユース出身でも問題ないかもしれないけど、自分が監督だったら高体連出身者を選びますね」

──確かに過去のW杯でPKを外した駒野友一（広島ジュニアコーチ）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、吉田麻也（LAギャラクシー）は全員Jユース出身です。

「たまたまかもしれないけど、そういう統計学はありますよね（笑）。南アの時の自分はすでに交代してベンチにいたので蹴れなかった。PK戦の時に誰がピッチに残っているかというのもありますけど、僕は精神的に強い選手を出した方がいいと考えています。2022年カタールW杯のクロアチア戦でPK負けした森保さんが今回、どういう判断を下すのかはすごく興味深いところ。南アの岡田さんは指名制、カタールの森保さんは挙手制を採用しましたが、指名の方がいいとも思う。納得できる選手を出して、日本がぶつかってきた壁を突破してほしいなと心から願っています」（【後編】につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト）

▽松井大輔（まつい・だいすけ） 1981年5月11日生まれ、京都・山科区出身。鹿児島実業高3年次に全国高校サッカー選手権準優勝。卒業後に京都に入団。04年のルマン（フランス）を皮切りに6カ国13クラブを渡り歩いた。YS横浜ではJリ-グとフットサル「Fリーグ」の二刀流をこなした。現役引退後は横浜FCスクールコーチ、浦和アカデミーのロールモデルコーチ。24年7月から日本フットサルトップリーグの理事長に就任した。