◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦 日本―オランダ（１４日、米ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦（１４日、日本時間１５日）で日本代表と対戦するオランダ代表のクーマン監督、ＭＦフランキー・デヨングが前日会見に出席した。クーマン監督は代表通算５５ゴールを誇るＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス）の起用法について言及した。

クーマン監督は、３２歳の経験豊富なストライカー・デパイについて問われ「ここ２、３日は、選手たちに明日（の日本戦で）どうやってスタートするか、スタメンについても話をしてきました。メンフィス（デパイ）は、先発から出ることはできると思う。体力、フィットネス面は上り調子だ。しかし、長時間というわけにはいかない」と明かした。４、５月は負傷によりコリンチャンスでも欠場が続いていたストライカーが、ベンチスタートとなることを示唆した。

オランダは６月に行った親善試合で、アルジェリアに０―１と敗れ、ウズベキスタンには２―１と勝利。しかしウズベキスタン戦で奪った２点は、ともにＦＷハクポのＰＫで、流れの中からのゴールは生まれていない。デパイはアルジェリア戦で後半４５分間プレーしたが、得点はなし。オランダ代表はこの２試合、センターＦＷで先発したＦＷマーレンがチャンスを外すシーンが目立ち、決定力不足が叫ばれており、デパイの起用法に注目が集まっている。