交流戦絶好調のソフトバンク。12日はヤクルトに敗れたが、交流戦は16試合で13勝３敗。投打でセを圧倒している。

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勢いがあるのはグラウンド上だけではない。球団経営も破格の利益を叩き出した。

12日に明らかになった決算公告によれば、2026年２月期の売上高は前年から約49億円増の509億3800万円。営業利益は79億7800万円、純利益は57億2000万円だった。純利益は前年から８億8200万円増えており、球団単体で巨額の黒字を確保している。

昨季は２年連続のリーグ優勝を果たし、５年ぶりの日本一にも輝いた。今季の主催公式戦の１試合平均観客動員も３万8281人と高水準。親会社のソフトバンクグループの規模はもちろん大きいが、ホークスの場合は球団そのものが高い収益力を持つ。

強みは球団と球場の一体経営にある。試合を開催するだけではなく、球場、広告、グッズ、映像、イベントまで含めて稼ぐ仕組みを作っているのだ。

総資産も約1038億円。球団単体決算を確認できる範囲では12球団でも突出している。育成施設も12球団屈指だ。単に金を遣うだけではなく、稼いだ金を戦力に投資している。



選手会が発表した2026年度の年俸調査でも、ソフトバンクは会員である支配下公示選手の平均年俸が8706万円で12球団トップだった。外国人選手を含む総年俸も12球団一とみられる。



成績面でも文句なしだ。2010年以降、昨季までの16シーズンでリーグ優勝は８度、日本一も８度。Ｂクラスは2013年と2021年の４位、わずか２度だけである。常勝チームを維持し、観客を集め、球場ビジネスで稼ぐ。強いから儲かり、儲かるからさらに強くなる、という好循環になっている。

今季の交流戦は、ソフトバンクを筆頭にパ球団の勢いが目立つ。かつては「人気のセ、実力のパ」と言われた。リーグ全体の観客動員ではセが上回るものの、パにも高集客、高収益の球団が増えている。

新庄剛志監督率いる日本ハムもその代表格だ。エスコンフィールド北海道での2025年主催公式戦の観客動員は223万2364人に達し、北海道移転後の最多記録を更新した。球場と周辺エリアの運営・管理を担うファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの2025年12月期決算では、最終利益が約49億円に拡大。一方で、球団会社は選手年俸の増加などもあって12億6200万円の純損失を計上したが、球団とボールパーク事業を一体で見れば、収益構造は大きく変わりつつある。

経済誌記者が言う。

「親会社の規模も、パはソフトバンクグループ、オリックス、楽天グループ、日本ハム、西武ホールディングスなど大企業が並ぶ。セで目立つのは阪急阪神ホールディングスの阪神、ヤクルト本社のヤクルトくらい。比較的シブチンと言われてきた西武も、最近は出すところには出している。昨年６月にはネビンと2026年からの２年契約を結び、年俸３億円規模と報じられた。昨オフは桑原、石井をＦＡで獲得し、生え抜きのＦＡ権取得選手の流出も以前より減っている。選手会発表の今年度の平均年俸でも西武は12球団７位です。ロッテも同じ。先日は1000億円規模のドーム新球場構想が発表された。ポランコ、ソト、ジャクソン、ロング、カスティーヨといった外国人選手に総額14億円規模の資金を投じている。常に大盤振る舞いするわけではないが、広島や中日あたりに比べれば、よほど補強にカネを使っていますよ」



今年、選手会が発表したリーグ別支配下公示選手の平均年俸は、セ・リーグが前年比0.6％、30万円増の5158万円（対象355人）。パ・リーグは前年比12.5％、587万円増の5272万円（対象358人）で、パが上回っている。

球団別では、パはソフトバンクが１位、オリックスが４位、日本ハムが５位、楽天が６位、西武が７位、ロッテが11位。セは阪神が２位、巨人が３位に入る一方、広島、中日、DeNA、ヤクルトは８位以下に並んだ。

低迷する楽天とて、この日は広島との接戦を制した。対戦成績だけでなく、球団経営の面でもパの存在感は増している。

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