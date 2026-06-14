日本時間15日午前5時、森保ジャパンはC組初戦でオランダと対戦する。先発予想と冨安健洋の起用法を中心に、日本代表の布陣を端的に整理する。

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森保ジャパンは5月下旬に千葉・JFA夢フィールドで合宿、同31日にアイスランドとのテストマッチをこなし、6月2日、チャーター機で事前キャンプ地であるメキシコ・モンテレイに向けて旅立った。

初戦オランダ戦の先発布陣は──。GK鈴木彩艶、3DFが左が伊藤洋輝、中は谷口彰悟、右に渡辺剛の並び。中盤の左サイドに中村敬斗、鎌田大地と佐野海舟がボランチに入り、右サイドは堂安律。2列目のシャドーは伊東純也と久保建英が、ポジションを流動的に変えながら1トップの上田綺世と連係してゴールを狙っていく。

リードして終盤を迎えた局面で「秘密兵器」の登場だ。英プレミアの強豪アーセナルで主軸として活躍しながら、度重なるケガで調子を落としていた冨安健洋（アヤックス）を「残り20分限定のクローザー」として起用することを指揮官は考えているという。

フィジカルが万全だったら、今でも冨安は欧州屈指のDFという評価は揺るぎない。しかもCBと両SB以外に相手のエースFW、空中戦が得意な長身選手の徹底マーク役も十二分にこなせる。

病み上がりなので時間を20分と限定し、万能DF冨安に「試合を終わらせる」役目を託す森保監督。この秘策をフル回転して上位進出を狙う。

・過去最高 16強

・前回大会 16強

・予選成績 アジア3次予選C組1位 13勝1敗2分