日本時間15日午前5時、日本はC組のオランダと対戦する。W杯で3度の準優勝を誇り、ファンダイク、ガクポ、デパイら欧州屈指のタレントを揃える強豪国。森保ジャパンの前に立ちはだかるオレンジ軍団の現在地を紹介する。

【恩師直撃】塩貝健人〈前編〉主要5教科は「オール5」も成績評価は“4.9”…慶大FWの強みと意外な弱点（國學院久我山高サッカー部監督・李済華）

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70年代を代表するスーパースターであるヨハン・クライフを擁して1974年W杯西ドイツ大会で準優勝の栄に浴した。4年後のアルゼンチン大会でもファイナリストとなり、延長戦の末に開催国に敗れたとはいえ、攻守に躍動するオレンジ軍団のW杯制覇は時間の問題と思われた。しかし──。

2010年南ア大会の準優勝と14年ブラジル大会の3位も、サッカー強国にふさわしい成績ではあるが、なかなか世界王者に手が届かないどころか、2大会連続準優勝後の82年スペイン大会と86年メキシコ大会、18年ロシア大会では欧州予選で姿を消すなど、安定感のなさに呆れ、「万年優勝候補はいつ返上？」といぶかる自国民は多い。

現代表の主軸を担う選手たちは、欧州5大リーグを中心にタレントがズラリと勢揃いしている。

欧州予選4得点、4アシストの左サイドFWガクポ、相手の攻撃の芽を摘むボランチMFフラーフェンベルフ、そしてチームの大黒柱で主将を務めるCBファンダイクの3人は、英プレミアの強豪リバプール所属のため、コンビネーションプレーに不安はない。

前、中、後の要所を締める3人衆に欧州予選8得点のFWデパイ、ドリブル突破からチャンスを構築する司令塔MFラインデルス、右サイドからDFのドゥムフリースらが有機的に絡む。

アンカーとしてプレーするMFデヨングが、2月末に右太もも裏を痛めて戦線離脱。回復具合が気掛かりだが、万全の状態だと森保ジャパンにとって高くて厚い壁となる。

・過去最高 準優勝

・前回大会 8強

・予選成績 欧州予選G組1位 6勝2分

■キーマン：ロナルド・クーマン監督

オランダのアキレス腱といわれているのが、指揮官である。バルセロナ時代は、監督を務めていた母国の英雄クライフの秘蔵っ子として活躍。引退後はオランダ、イングランド、スペイン、ポルトガルの有名クラブで指揮を執ってきたが、ほとんどのクラブで「戦術的な引き出しが少ない」「試合中の選手交代などタイミングが悪い」といったレッテルを貼られ、解任されている。当初、W杯メンバーの発表は「5月25日」の予定だったが、13日に地元メディアが「27日に延期」と報じた。それもこれも、クーマン監督の「優柔不断」ぶりが原因というが……。