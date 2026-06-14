【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【恩師直撃】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）

鎌田大地MF（英1部クリスタル・パレス／29歳）

北中米W杯で躍進を目指す日本代表の生命線と位置づけられるのが、鎌田大地だ。前回カタールW杯の後に「代表への思いがもの凄く強まった」と公言する男は、チームのために泥臭くガムシャラに戦える選手へと変貌した。元10番・香川真司（C大阪）も「日本のキープレーヤー」と位置づける鎌田について東山高校時代の恩師・福重良一監督に聞いた──。

◇ ◇ ◇

──福重さんはJリーグ発足初期の京都などでプレーし、引退後は東山高校で長く指導しています。鎌田大地選手の入学に当たっては、彼の父・幹雄さんが大阪体育大学の1つ上の先輩で、大学同期の三笘薫選手（ブライトン）の叔父・康之さん（奈良学園登美ヶ丘中学・高校監督）を通じて話が来たと聞いています。

「そうですね。大地がガンバ大阪ユースに上がれないということで、中3の9月にウチの練習に来たのが最初です。その時は腰を痛めていたんで見学だけでしたけど、とっつきにくいというか、気難しい印象はありました。でも、入学してから進学クラスの先生から『ウチの生徒たちが鎌田君と一緒に球技大会に参加したけど、みんなすごく刺激を受けていました』と言われて、周りとフランクに関わっていることが分かった。僕の知っている大地とは違う姿だったので、少し驚きました」

──それはなぜですか？

「彼はサッカーに対して一本、筋が通った人間。中学の頃から『10代で海外に行って欧州5大リーグにステップアップして最終的に欧州CLで活躍する』という明確なビジョンを持っていたんで、大人と話す時、自然と『この人は自分と一緒に目標を追いかけていける人なのか』と見極めていたのかなと思います。僕も指導者として試されていたんでしょうね（苦笑）」

──少し大人びた高校生だったんですね。

「当時はサッカーノートを全員に書かせていたんですけど、彼はいつも適当に1〜2行書いてくるんです。『サッカーノートを書いてうまくなるんですか』『坊主（頭）にして世界に行けるんですか』というスタンス。中村俊輔・日本代表コーチのサッカーノートの本とか、長谷部誠コーチの『心を整える』とかを読んでいたら、自分から積極的に取り組んだかもしれないけど、自分に必要がないと思うことは興味を示さないところがありました」

──指導者泣かせですね。

「そういう子を説得するのが、教師である僕の仕事。『キミが大学へ行ったり、プロになった時、字がキレイかどうかで判断されるよね』『言葉遣いが悪かったら相手に失礼になるよ』『今のままだとスポーツ推薦で早稲田や明治に行くのは到底ムリだから』といった話をして、やる気を促していました。ただ、卒業後に大地がグランドに来て、いろんな話をするたびに『確固たる自分の考えを持った彼のような選手が、僕ら指導者の枠を超えたすごい選手になるんやな』と痛感させられます」

──確かにそうですね。

「それは三笘君も同じ。僕は彼を川崎のジュニアユースの頃から知っていたんですけど、ユースの練習試合に出ていてメチャメチャすごかった。『ウチにも鎌田という変わり者がおるんで、こっちで預かりますよ』と川崎の指導者に言ったら、『あの子もこだわりが強すぎて周りに理解されなくて損してるところがある』と話していたんです。久保建英君（レアル・ソシエダ）もそうかもしれないですけど、飛び抜けていく選手は日本仕様じゃない考え方を持っている。それを僕は大地と出会って感じました」

「英語の勉強はすごくやっていた」の証言

──高校時代の鎌田選手はどのように海外を目指したんでしょうか？

「彼は自分を天才だと考えていないし、努力しないと同じ1996年生まれの井手口陽介（神戸）、奥川雅也（京都）、北川航也（清水）を越えられないという意識があったと思います。そこで特に2年、3年になるにつれて『自分の価値をどう見出すか』を模索していた。1年の時はパスに美学を持つ傾向が強かったですけど、得点を取ってスカウトを認めさせることが重要だという意識が高まったのでしょう。全体練習後にはシュート練習を精力的にこなしていましたし、リアルな現象を想定して1本、1本こだわって取り組んだ。それが2年の時の2013年高円宮杯プリンスリーグ関西の得点王、アシスト王の2冠、3年のプレミアリーグウエスト・得点ランク4位につながったんでしょう」

──当時は父・幹雄さんと兵庫県で同居しながら京都まで通う生活をしていたといいます。

「朝6時台に出発して7時には学校に来て朝練をこなして、夜も8時まで練習して10時頃帰宅するという生活を送っていたと思います。当時の大地は『授業中が睡眠時間や』と笑っていたけど、同級生だった僕の息子が『英語の勉強はすごくやっていた』と証言しています。成績も良くて関関同立に推薦枠で行けるくらいのレベルでしたからね」

──グングン成長していた鎌田選手。高校時代の挫折はありましたか？

「挫折と言うべきか分かりませんが、1年の時の高校選手権京都大会の決勝・京都橘戦で大地がゴール前で決定的なシュートを外して、全国に行けなかったことがあったんです。その翌日、本人が坊主（頭）になってグラウンドにやって来たんです。引退することになった先輩に申し訳ないという気持ちがそういう行動に表れたのかなと。その姿を目の当たりにして、高校サッカーの『みんなで戦う』『全員で頑張る』といった良い文化が大地にも根付いてきたのかなと感じて、嬉しくなったのを覚えています」（後編につづく）

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト、絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽鎌田大地（かまだ・だいち） 1996年8月5日生まれ、29歳。愛媛・伊予市出身。小学校卒業後は大阪・岸和田市の祖父母の家からG大阪のジュニアユースに進んだ。京都・東山高2年でプリンスリーグからプレミアへの昇格の原動力となり、卒業後に鳥栖に入団。2017年6月にドイツ・フランクフルトに完全移籍。18年にベルギーのシントトロイデンにレンタル移籍。フランクフルトから2023年8月、イタリア・ラツィオに完全移籍。翌24年7月に英プレミアのクリスタルパレスに完全移籍。フランクフルト時代に21／22年シーズン欧州ELを制覇、クリスタルパレス時代に英FA杯優勝と大舞台に強い。2019年５月に日本代表初選出。2022年カタールW杯全4試合に出場。16強入りに貢献した。身長180cm・体重70kg。



▽福重良一（ふくしげ・りょういち） 1971年１月30日、55歳。和歌山県出身。和歌山工業高から大阪体育大。京都紫光クラブ、京都サンガ、大塚製薬（現徳島）でプレー。現引退後は和歌山・初芝橋本高のコーチ。同高で元鳥栖監督、福岡監督の金明輝、東山高では元新潟の森俊介ら総勢20人以上のJリーガーを育てた。