NBAキャバリアーズのジェームズ・ハーデン（36）が13日（日本時間14日）に武器の不法所持という軽犯罪で逮捕されたことがわかった。米複数メディアが報じた。

米スポーツ専門局「ESPN」によると、13日の早朝に所有する車の座席に拳銃が置かれているのが発見された際に身柄を拘束されて逮捕された。銃はホルスターに入れられておらず、はっきりと見える状態だった。

その後100ドルの保釈金を支払って釈放された。彼の罪状認否は6月22日（同23日）に予定されている。

キャバリアーズは「ジェームズ・ハーデンが逮捕されたことを認識しており、現在、追加情報の収集を進めています。我々はジェームズ本人および代理人と連絡を取り合っており、今後明らかになる情報を注視していきます。現時点では、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます」と声明を発表した。

ハーデンは今月末にフリーエージェントになる可能性がある。36歳の今季は、プレーオフ期間中に平均19.2得点、5.5アシストを記録し、キャバリアーズのイースタンカンファレンス決勝進出に貢献した。