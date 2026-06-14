映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』本予告 怜慈の面割れシーンが解禁
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開される。本予告映像＆本ポスターが解禁となった。
【動画】映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』本予告
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ。
本タイトルは映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』に決定。「太陽が魔空空間に食べられちゃいました！」というA0073に住む3人の衝撃の言葉から始まる本予告映像。その驚きの発言にゲキド―・エモルギーも大激怒。「全てのギャバンを宇宙から消し去る！」と力強く放つのは、全ギャバンの抹殺を掲げる長谷誠／ギャバンキラー（高橋努）。対ギャバン秘策の“アンチギャバリオン粒子“を操るギャバンキラーの圧倒的な強さにギャバリオンブレードも破壊され、苦戦する弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ（長田光平）。しかし、次元を超えて駆けつけた哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー（赤羽流河）、祝喜輝／ギャバン・ルミナス（角心菜）、風波駆無／ギャバン・ライヤ（安井謙太郎）の協力を得て奮闘する姿が映し出され、全次元を巻き込んだ、壮大な戦いであることを物語っている。
そして「あんたの怒り、俺が預かる！」と、静かな怒りと覇気をまとった怜慈の声が響き渡り、エモルギーを手にする怜慈。その姿には、ギャバンとしての覚悟や真の強さを感じさせる。映像のラストには、“その涙は、宇宙を照らす”のコピーと共に、激闘の末にギャバン・インフィニティのマスクが砕け、涙を流す怜慈の表情が露わになる姿が。怒っているように見えるマスクの発光と、涙を流す怜慈の対比は見る者の心に強く訴えかける。
ファン必見の面割れシーン。この後、怜慈はギャバンキラーにどのように挑むのか。映画限定フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の力とは。太陽が魔空空間に呑み込まれ、深い闇に包まれた世界は、光を取り戻すことができるのか？本ポスターには、「PROJECT R.E.D.」第1弾として新時代を担うヒーロー、ギャバン・インフィニティの姿が大きく描き出され、太陽のように燃え盛る丸い炎の中には、全次元のギャバンが集結。背後に映し出された最凶の敵・ギャバンキラーとの戦いを見据えた覚悟の表情を浮かべ、強い闘志を感じさせる熱々のビジュアルになっている。
【動画】映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』本予告
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
本タイトルは映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』に決定。「太陽が魔空空間に食べられちゃいました！」というA0073に住む3人の衝撃の言葉から始まる本予告映像。その驚きの発言にゲキド―・エモルギーも大激怒。「全てのギャバンを宇宙から消し去る！」と力強く放つのは、全ギャバンの抹殺を掲げる長谷誠／ギャバンキラー（高橋努）。対ギャバン秘策の“アンチギャバリオン粒子“を操るギャバンキラーの圧倒的な強さにギャバリオンブレードも破壊され、苦戦する弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ（長田光平）。しかし、次元を超えて駆けつけた哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー（赤羽流河）、祝喜輝／ギャバン・ルミナス（角心菜）、風波駆無／ギャバン・ライヤ（安井謙太郎）の協力を得て奮闘する姿が映し出され、全次元を巻き込んだ、壮大な戦いであることを物語っている。
そして「あんたの怒り、俺が預かる！」と、静かな怒りと覇気をまとった怜慈の声が響き渡り、エモルギーを手にする怜慈。その姿には、ギャバンとしての覚悟や真の強さを感じさせる。映像のラストには、“その涙は、宇宙を照らす”のコピーと共に、激闘の末にギャバン・インフィニティのマスクが砕け、涙を流す怜慈の表情が露わになる姿が。怒っているように見えるマスクの発光と、涙を流す怜慈の対比は見る者の心に強く訴えかける。
ファン必見の面割れシーン。この後、怜慈はギャバンキラーにどのように挑むのか。映画限定フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の力とは。太陽が魔空空間に呑み込まれ、深い闇に包まれた世界は、光を取り戻すことができるのか？本ポスターには、「PROJECT R.E.D.」第1弾として新時代を担うヒーロー、ギャバン・インフィニティの姿が大きく描き出され、太陽のように燃え盛る丸い炎の中には、全次元のギャバンが集結。背後に映し出された最凶の敵・ギャバンキラーとの戦いを見据えた覚悟の表情を浮かべ、強い闘志を感じさせる熱々のビジュアルになっている。