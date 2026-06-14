【大西純一の真相・深層】北中米W杯が開幕、いよいよ日本代表の1次リーグ初戦オランダ戦が14日（日本時間15日）に行われる。日本が初出場した28年前の98年W杯フランス大会初戦のアルゼンチン戦（トゥールーズ）が行われたのも、ちょうど6月14日だった。

28年前のあの日はスタジアムで取材した。日本代表のユニホームを着たサポーターが多数詰めかけ、日本代表に声援を送り、「これがワールドカップなんだ」と実感した。このとき、チケット代金を支払ったのにチケットが届かないという騒ぎがあって、フランスに来られない人や、フランスまで来たのにスタジアムで観戦できなかった人が多数いた。それでも日本の応援はすごく、スタンドの記者席で試合前に君が代が流れたときは、感慨無量だった。試合はアルゼンチンに0−1で、内容的にはいい勝負だったが、ここ一番の局面など、世界との大きな差が見えた。

振りかえれば、その約7カ月前の97年11月16日にジョホールバルで、イランにVゴールで勝って、W杯初出場を決めた。12月4日にマルセイユで組み合わせ抽選会があり、1次リーグの対戦カードと日程が決定、翌日岡田武史監督らがマルセイユから車を飛ばして2〜3カ所視察した上で、ベースキャンプ地をエクスレバンに決めた。確か大会組織委員会のリストにはなかった場所で、温泉が出て保養地として知られていた小さい町。私たちも車をチャーターして必死に追いかけたが、「何カ所も調べて、よりよいところを」と思っても時間がなかった。初出場なので、「何が必要か」がわからない部分もあった。さらに、スイスのレマン湖畔にあるニヨンで事前合宿が決まったのはその後だったと思う。

何しろ日本のW杯出場が決まったのは32カ国中31番目、条件のいい場所は、先に出場を決めた国に押さえられていた。「何とか出場したい」と予選突破に全力を注いでいただけに、出場が決まった後のことを考える余裕はない。「先に押さえておく」という発想もなかった。

98年5月27日からニヨンで事前合宿をスタート、FIFAが設定していた登録選手提出の締め切り日だった6月2日に代表選手を25人から22人に絞り、5日に国境を越えてフランスのエクスレバンへ移動した。「外れるのはカズ…」はこのときのことだった。岡田監督は外れる3人も大会に同行させる方針だったが、外れたのがカズ（三浦知良）や北沢豪で、彼らの心情を察して離脱させることにした。エクスレバンでは練習場の隣にマンションがあり、窓のカーテンの隙間からテレビカメラが見えて大騒ぎになった。このときピッチ内外でさまざまな経験をしたからこそ、その後のW杯への周到な準備ができるようになった。

今では「出場して当たり前」となり、8大会連続の出場となったが、98年とは違ったプレッシャーがある。どちらが大変か、比較はできないが、日本代表が、4年ごとに成長していることはまちがいない。成長の足跡を見せてくれるはずだ。