2026年6月発売！ 夏コスチュームがかわいい「“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム」（税込400円）。全4種のラインアップとなっています。
“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全4種
・ミッキーマウス
・ミニーマウス
・ドナルドダック
・デイジーダック※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム」（税込400円）。全4種のラインアップとなっています。
夏らしさ全開！クリア素材が可愛い夏コスチュームのディズニー仲間たち今作は「SUMMER」の名の通り、夏らしい爽やかなコスチュームに身を包んだディズニーキャラクターたちのマスコットチャームです。それぞれの衣装の一部には涼しげなクリア素材が使用されており、カプセルトイとは思えないクリアで綺麗な仕上がりが魅力となっています。バッグやポーチに付けて、一緒にお出かけを楽しみたくなる夏にぴったりのアイテムとなっています。
詳細情報▼商品名
“ディズニーキャラクター” SUMMER マスコットチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全4種
・ミッキーマウス
・ミニーマウス
・ドナルドダック
・デイジーダック※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)