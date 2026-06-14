ローソン「盛りすぎ！大きなチョコシュー」など15品登場　人気スイーツやBLTEサンドを51％増量、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第3週

ローソンは6月16日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第3週商品を発売する。

第1週の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」、第2週の「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」などに続く商品として投入する。

『超ハッピーすぎ！チャレンジ』では、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開している。

『超ハッピーすぎ！チャレンジ』

第3週では、「盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉」「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」といった人気スイーツをはじめ、おにぎり、サンドイッチ、チルド弁当、日用品など計15商品を発売する。

目玉商品の一つとなる「盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉」は、従来品と比べてチョコクリームとホイップクリームの量を約51％増量した商品。濃厚なチョコの味わいと口どけの良いホイップクリームをたっぷり楽しめる。供給可能数量は約168万食。

右「盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉」

また、「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」は総重量を約51％増量。北海道産チーズを使用したふわふわ食感のチーズ層と、オーストラリア産クリームチーズを使用した濃厚なチーズ層を組み合わせた2層仕立てで、供給可能数量は約147万食を予定する。

食事系では、「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」が総重量を約51％増量。「盛りすぎ！BLTEサンド」はベーコンを約51％増量し、より食べ応えのある商品に仕上げた。

【画像28点はこちら】ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第3週商品一覧、「盛りすぎ！BLTEサンド」「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」など

さらに「合わせすぎチャレンジ」として、「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を組み合わせた「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」、カツカレーにフランクソーセージを組み合わせた「合わせすぎ！カツ×フランクカレー〈中辛〉」も投入する。

このほか、珍味や加工食品では「てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒」「ピリ辛うまいか」「チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈」「ジャッキーカルパス」などを51％増量。日用品では長さを2倍にしたロングタオルや、面積を4倍に拡大した今治タオルも展開する。

〈6月16日発売商品〉

◆合わせすぎ！ソース＆塩焼そば（559円）

「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を組み合わせたボリュームメニュー。ソース焼そばのコクと塩焼そばのあっさり感を1品で楽しめる。供給可能数量は約68万食。

※6月15日発売（一部エリアは6月15日夕方頃発売）

※重量は合わせていない

※ナチュラルローソンでは販売しない

【画像28点を見る】合わせすぎ！ソース＆塩焼そば、盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ など

◆盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉（194円）

チョコクリームとホイップクリームを約51％増量。供給可能数量は約168万食。

※6月15日夕方頃発売

◆盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（329円）

総重量を約51％増量。北海道産チーズを使用したチーズ層とクリームチーズ層の2層仕立て。供給可能数量は約147万食。

※6月15日夕方頃発売

◆合わせすぎ！カツ×フランクカレー〈中辛〉（697円）

「新宿中村屋監修カツカレー（中辛）」にフランクソーセージを組み合わせたボリュームカレー。

※2025年3月11日発売商品をベースに開発

◆盛りすぎ！高菜明太おにぎり（203円）

総重量を約51％増量。高菜と明太子を組み合わせたおにぎり。供給可能数量は約245万食。

※増量比較対象は2026年6月2日発売商品

◆盛りすぎ！BLTEサンド（430円）

ベーコンを約51％増量。ベーコン、レタス、トマト、たまごを組み合わせたサンドイッチ。供給可能数量は約117万食。

◆ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒 51％増量 121g（318円）

総重量を約51％増量。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆なとり ピリ辛うまいか 51％増量 114g（324円）

内容量を約51％増量。

◆ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 51％増量 58g（208円）

内容量を約51％増量。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆ローソンオリジナル ジャッキーカルパス 51％増量 109g（408円）

内容量を約51％増量。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆伊澤 やわらかロングタオル（348円）

長さを2倍にしたロングサイズ仕様。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス（648円）

総面積を4倍に拡大。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆無印良品 お買得袋（1,000円）

ローソン限定商品5点を詰め合わせたお得なセット。詰め合わせ内容は、綿 タオル ハーフハンカチ(ストライプ)ライトブルーボーダー、足なり直角 足底パイルショート丈靴下 ブルー×ピンクボーダー(23〜25cm・25〜27cm)、ポリプロピレンたためるミニトートバッグダークグレー、ポリプロピレンカバーダブルリングノートB5ハーフサイズ5mm方眼、首までケアできる敏感肌用シートマスク1枚入。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆アンドバイロムアンド お買得袋（1,500円）

人気コスメ3点を詰め合わせた限定セット。

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆マンダム GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り 2個パック（418円）

「GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り」の2個セット。

なお、第4週には「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」など、人気スイーツの増量商品も登場する。