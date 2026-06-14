◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さず、完全試合の予感も漂わせたが、遊撃手・ベッツの失策で快挙ならず。９回先頭でソロを被弾してノーヒットノーラン、レギュラーシーズンでは初完封初完投も逃した。

前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、この日で４５者連続アウトまで記録を伸ばした。ただ、もしベッツがゴロをさばいていた場合、メジャー最長記録に並ぶ４６者連続アウトになっていたが「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」と振り返った。

試合後、山本の快投を演出した捕手のラッシングが取材に応じた。一問一答は以下の通り。

―今日の山本の投球

「全てが良かった。ああいう投球をしてくれると、捕手としては楽になる。彼は初球にストライクをたくさん取っていたし、打者の立場からすると、ああいう投手を相手にカウントを悪くするのは本当に厳しい。６種類もの球種があるからね。もう、それ以上言うことはないよ」

―昨年もボルティモア（敵地・オリオールズ戦）で９回にノーヒッターを逃している

「野球って残酷だよね。２年連続でああいう形になるのは悔しいし、フラストレーションがたまる。時には自分が少し申し訳なく感じることもある。でも、あれだけ何度もこういう投球ができること自体が、彼がどんな投手なのかを示していると思う。８回までノーヒッターを続けるなんて本当に特別な才能だよ」

―パーフェクトゲームを意識し始めたのは

「６回か７回くらいかな。でも正直、昨年ボルティモアで経験したことで、どれだけ簡単にそれが失われるかは学んでいた。でも、由伸にはこれからもああいうチャンスがたくさんあると思うし、それを楽しみにしている」

―前回登板で取り組んでいたことが今日の投球にもつながった

「彼はいつも新しい武器を加えようとしているんだ。正直なところ、打者をできるだけ惑わせたいと思っているんだと思う。でも、そういう考え方ができる投手は多くない。そして彼には、ボールを投げたい場所に投げられる能力がある。それが彼の大きな強みだよ。今日はそれを本当にうまくやっていたし、終盤にはそれがよく表れていた」

―被弾した球は狙い通りの高めの球

「そうだね。彼は一晩中９７マイル（約１５６・１キロ）前後を出していたから、高めの速球はたいてい良い球になる」

―ノーヒッターが途切れた時の山本の反応は

「彼はノーヒッターがなくなったから怒っているようななタイプじゃない。自分がやるべき仕事をしたことを理解しているし、今日もチームに勝つための十分以上のチャンスを与えてくれたと思っている。それが彼にとって毎回やるべきことなんだ。だからこそ今の彼があるし、みんなが彼を尊敬しているんだよ」

―８回終了後にエラーしたベッツを励ます場面があった

「打球は難しいバウンドだった。僕の位置から見ても、あれは簡単なプレーじゃなかった。結局あのプレーでノーヒッターがなくなったわけでもなかったし、誰もムーキー（ベッツ）を責めたりはしていない。もちろんムーキー自身は競争心の強い選手だし、優れたアスリートだから、自分にかなり厳しくしていた。でも、それでいいんだ。『まあいいや』って流してしまう選手にはなってほしくないからね。彼は誰よりも自分に責任を求めるタイプだし、それは他の選手にも見習ってほしい部分だ。彼はすぐに気持ちを切り替えていたし、大丈夫だったよ」

―投手交代の時は敵地のファンからも拍手があった

「正直に言うと、その時もまだかなり悔しかった。今でも少し悔しいくらいだよ。あれだけノーヒッターに近づいていて、メジャーで初めてのノーヒッターを達成するチャンスだったからね。そういうことはしばらく心に残るものだし、特に由伸みたいな選手ならなおさらだ。彼は本当に素晴らしいチームメートだし、僕の親しい友人の一人でもある。どんなことでも話せる相手なんだ。だから、ああいう良いことが彼に起きてほしいと思うんだよ」