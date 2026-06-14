◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】１４日（日本時間１５日午前５時）に日本代表と対戦するオランダ代表のクーマン監督が、試合会場のダラス競技場で公式会見に出席した。

４日に親善試合でアルジェリアに１―２で敗れ、８日に格下のウズベキスタンと２―１の辛勝に終わるなど、チーム状況は芳しくない。

それでもクーマン監督はチーム状況に自信を示し「よくなってきている。この２日間、すごくいいトレーニングができた。戦う準備はできています」と自信を示した。

指揮官は日本代表の分析が進んでいることを明言。「日本の攻め方は積極的ですね。個人に言及はしませんが、フィジカルも強く、９０分戦い抜く気力があり、質もあります」と語った。

一方で「弱み、弱点とは言わないが」と前置きした上で「私たちが上回れる部分もあります」と不敵な笑みを浮かべながら語り、森保ジャパンのウィークポイントを把握し、弱点を突く準備をしていることをにおわせた。

チームはミズーリ州カンザスシティーでキャンプを張り、離脱していた守護神のＧＫファンブルッヘンも、指揮官によると１１日の練習で復帰したという。

これまでのＷ杯で準優勝を３度経験したオランダは、今大会で初優勝を目指す。