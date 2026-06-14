◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、オランダ代表のロナルド・クーマン監督（63）とMFフレンキー・デヨング（29＝バルセロナ）が出席した。

先発メンバーを問われたクーマン監督は「まず、この2日間で明日の先発メンバーについては選手たちに伝えています。ただし、それを皆さんに話すつもりはありません」と答えた。コンディション面で先発が微妙とされるエースFWデパイ（コリンチャンス）については「メンフィス（デパイ）はフィットしています。先発することも可能です。大会準備を始めた10日前と比べて、彼は明らかに状態を上げています。コンディションは良好です」とスタメンをにおわせ、「彼は長年オランダ代表にとって重要な存在であり、このW杯で成功するためにも欠かせない選手です」と強調した。一方、調整試合で腰を強打したGKフェルブルッヘン（ブライトン）に関しても「プレーできます。昨日も今日もフルメニューをこなしました。出場可能です」と太鼓判を押した。

プレッシャーについて問われると「常にあります。オランダは決して大きな国ではありませんが、常に主要大会に出場し、存在感を示してきた国です。私たち自身も、この大会でできるだけ上まで勝ち進むことを目標にしています」と前置きし、「もちろん、それが簡単ではないことも理解しています。他にも強く優れた国々がたくさんあります。大会序盤の結果を見ても、それは明らかです。私たちは強いチームであり、多くの才能ある選手を抱えていることも分かっています。同時に、優勝するためにはまだ改善しなければならない部分も理解しています」と現状への認識を口にした。

その上で「ただ私は常に“1試合ずつ”考えるべきだと思っています。今は明日の日本戦に集中しています。それだけでも十分難しい試合です」と初戦への姿勢を示し、「私たちは良いプレーをし、良い結果を残し、大会で勝ち進むために自らプレッシャーを課しています。その成果が出るかどうかは、近い将来に分かるでしょう」と語った。