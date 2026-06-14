女優の奥貫薫（55）が13日、自身のインスタグラムを更新。15歳の時に撮影した、初めての宣材写真を公開した。

「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ年の頃のことを思い出す。大きな夢を持ち、初めて宣材写真を撮ってもらったあの日」と記し、キュートにほほ笑む自身の初めての宣材写真を披露した。

「心はおどろくほどあの頃のままなのに、ずいぶん遠くまで歩いてきたような気もする」としつつ「写真の中の私は息子にそっくりだし。（あ、あの子が私に似てるのか）」としみじみ。「人生の不思議に思いを馳せながら、スピッツを聴く土曜日の夜。（この曲大好き。そして、恋を人生に置き換えたら、そのまま今の気持ち。）」とつづり、スピッツの「不思議」の歌詞を並べた。

この投稿に、ファンからは「え、天使？」「圧倒的なかわいさ」「本当に昔から可愛い」「15歳の奥貫さんも瑞々しくかわい」「はなきんデータランド思い出す」「キラキラ輝いてますね」などの声が寄せられている。

奥貫は奥田かおる名義で1986年に「ヤングジャンプグランプリ」を受賞。その後、87年に「アミューズ10ムービーズオーディション」に合格し、88年には9人組の女性アイドルグループ「エンジェルス」の一員、奥ちんとしてデビュー（90年に解散）。テレビ朝日の情報バラエティー「はなきんデータランド」などで人気に。その後、女優としての活動を開始した。

プライベートでは映画「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」で共演した小木戸利光と2009年3月に結婚。2011年5月に長男を出産。2020年11月に、小木戸との離婚を公表した。