◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが、味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投をみせた。左膝の炎症から2試合ぶりのスタメン復帰となった大谷翔平投手（31）も初回に14号先頭打者アーチを放つなど、山本を援護した。

敵地レート・フィールドも異様な空気に包まれていた。8回2死から遊撃前のゴロのバウンドも変わり、名手ベッツが弾く。これが失策となり、完全試合の夢はついえた。9回は先頭のピーターズに投じた1ボールからの2球目、通算105球目の96.6マイル（約155.4キロ）直球が真ん中に入ったところを右翼ポール際に運ばれ、偉業はならなかった。1死をとったところで交代。大谷からも声をかけられ、山本も悔しさをにじませながらも笑顔に変わった。

それでも山本は前回6日（日本時間7日）のエンゼルス戦の初回に失点しながら、初回2の3アウト目から打者22人連続アウトに打ち取っており、この試合も含めて45人連続アウトに。ユスメイロ・ペティートがジャイアンツ時代の2014年に記録した46人連続アウトに次ぎ、マーク・バーリー（ホワイトソックス）が09年に記録した45人連続に並ぶメジャー歴代2位の記録となった。

山本は試合後「いい打球も打たれながらも守備に助けられたというのもありますが、前回の試合の中ですごくいい感覚も、点差がある中で投げていろいろ試せたことが今日にいかせたこともありました。すごく調子のいいあかしだと思いますし、1人、1人、バッターに対して集中して投げていけているなっていうのは感じています」と語った。