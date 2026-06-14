AIの普及が進む中、その影響は宗教界にも及んでいる。近年では戒名や法話の作成にAIを活用する事例が現れ、その是非をめぐる議論が活発化している。日本では高齢化に伴い死者数が増える一方、葬儀の小規模化や価値観の変化が進み、仏事のあり方も問い直されている。こうした状況のなか、AIは伝統や仏事のあり方にどのような変化をもたらすのか。本寿院と真宗大谷派正蓮寺の住職に話を聞いた。

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「AIと戒名」に賛否両論…「戒名とは単なる漢字の羅列ではない」

AIに戒名を作らせてみたらどうなるか――『月刊住職6月号』（興山舎）で特集されたこのテーマに対して、SNSではさまざまな声があがった。

「AIで戒名をつくるのはいいんじゃないかなぁ」

「仏教の戒名料はズバ抜けて高いですね」

戒名とは、仏弟子となった証として授けられる名前で、本来は生前に授かるものとされるが、現在は葬儀などで故人に授けられることが多い。宗派によって「法名」「法号」などとも呼ばれ、菩提寺の住職に授与してもらうことが一般的だとされている。

高額な戒名料をめぐるトラブルも指摘されているが、急速に普及するAIは戒名とどう関わるべきなのだろうか。

東京都大田区にある本寿院では、安価で戒名を授与するなど、戒名を取り巻く問題の解決に取り組んでいる。YouTube「三休の戒名チャンネル」で発信も行なう三浦尊明住職に話を聞いた。

「私自身、日々の業務や記録においてデジタルツールやAIの恩恵を積極的に活用しているため、テクノロジーの発展自体を否定する立場にはおりません。

膨大な経典の知識や過去のデータから、法話の構成案を作ったり、受者の経歴にふさわしい漢字の候補を抽出したりするツールとして生成AIを活用することは、時代の自然な流れであり、一つの『作業の効率化』として有効だと受け止めています。

テクノロジーの進化が、仏教の教えに触れるハードルを下げるきっかけになるのであれば、それは歓迎すべき側面もあると考えております」

このようにAIの可能性を認める一方で、AIが提示するものは「アルゴリズムに基づいた単なる文字列」だと指摘する。

「そもそも戒名とは、『死後の名前』ではなく『生前に授かるもの』です。生前に戒律を授かり、仏弟子としてこの人生を歩んでいくという『人生の誓い』なのです。

この大前提をご理解いただければ、戒名とは単なる漢字の羅列ではなく、心の宿る証であることがお分かりいただけるかと思います。

AIがどれだけ進化したとしても、我が子の名前をAI任せにしないのと同じように、参考にしたとしても、我が子や我が弟子の将来を心から願いをこめた『証』であると思っております。

AIが効率的に作成した文字列を戒名と呼ぶこと自体、本来の意義からすれば議論が成り立たないものと考えています。

ご遺族の深い悲しみに対して共に涙を流し、『心と心の対話』を経て授ける祈りのプロセスこそが、僧侶の介在する意味ではないでしょうか」

「人間の僧侶にしか担えない領域は明確に存在します」

こうした議論が生まれる背景には、現代の葬儀を取り巻く環境の変化がある。

「葬儀が簡素化される中で、地域社会やお寺との繋がりが希薄になり、戒名が単なる『死後の形式的な名前』『高額な出費』と誤解されやすくなっていると感じます。

その結果、『形式的なものならAIが作った無料の文字列で十分だ』という価値観が生まれるのは、ある意味で必然かもしれません。

しかし、葬儀の形式がどれほど簡素化されても、大切な人を失ったご遺族の悲嘆の深さや、『安らかに眠ってほしい』という願いの重さは変わりません。

戒名の本質が軽視されがちな現状は、私たち僧侶が『寺とは何か？』『僧侶とは？』『戒名の本当の意義』を現代社会に十分に伝えきれてこなかった結果でもあり、深く反省し、改めて真摯に発信していく必要があると感じています」（三浦住職）

では、AI時代において僧侶に求められる役割とは何か。

三浦住職は、「仏教を身近にするための『優秀なアシスタント』」としてのAI活用は大いに進む」としつつ、「人間の僧侶にしか担えない領域は明確に存在する」という。

「先日、私が理事長を務めるNPO法人かけこみ相談センターの会議でもまさにこの話題が出ました。近年、悩み事を人ではなくAIに相談する若者が増えています。AIは的確な回答を提示し、決して相談者を否定しません。

しかし、その『否定しない回答』によって、かえって若者の思考が自死などの誤った方向へ進んでしまう危険性が議論されました。

その会議での結論は、『本当の救いというものは、人間の温かさが伝わることである』というものでした。

ご遺族のやり場のない怒りや悲しみを受け止め、迷いに寄り添い、御霊の安寧を人間としての全霊をかけて祈るという『魂の救済』は、血の通った人間にしか決して担えないものだと確信しております」

「『補助輪』としてAIを活用することには、非常に大きな可能性があります」

AI時代における寺院や僧侶の役割が問い直される中、寺院の現場では、最新技術を取り入れる動きもみられる。

愛知県名古屋市の真宗大谷派正蓮寺では、AIによる案内係「AI住職」など、デジタル技術を積極的に導入している。その一つが、AI（Gemini）を活用した、生前法名や故人の法名について多角的に見つめ直すための支援ツールだ。

このツールには、その人の人柄や想いのキーワードからふさわしい漢字との縁を紡ぐ「一字法縁」、使いたい一字（名前）から具体的な法名の形を検討する「法名検討アプリ」、法名に込められた仏教的な深い意味合いをAIが紐解く「法名解析アプリ」の３つのプロセスが用意されている。

アプリを開発した同寺の大矢貴洋住職は、「人が主体となって故人や自身の人生と向き合うための『補助輪』としてAIを活用することには、非常に大きな可能性がある」としたうえで、法名支援ツールについてこう説明する。

「これらは、遺された家族が故人の生前の面影を手がかりに、その人生を温かく振り返り、法名の意味を深く味わう時間をテクノロジーがそっとお手伝いするものであり、現代における新しい『仏縁』の形だと実感しています」

一方で、AIだけで完結させてしまうことにはリスクもあると指摘する。

「どれほどAIが綺麗で論理的な名前や解説を提案したとしても、そこに『深く、優しく悩む人間の心』が介在していなければ、それは空虚な文字列に過ぎません。

最終的に、ご家族やお寺が一緒になって『あの人らしい漢字はなんだろう』と考え抜き、お寺から手渡しで授与される。その『人と人との繋がり（プロセスの物語）』こそが本質であり、テクノロジーに全てを委ねて自動化・効率化してしまってはならない境界線だと考えております」

「『血の通ったプロセスの共有』にこそ、人が語る法話の唯一無二の価値がある」

それでは「法話」の方はどうだろうか。法話は、僧など仏教に携わっている人物が、仏教の教えに基づいた話を一般向けに分かりやすく説くことをいい、お葬式などで聞いたことがある人が多いだろう。

同寺では「法話アプリ」の開発を行なっている。日常の写真をアップロードすると、親鸞聖人の教えを学んだAIがその風景に隠された仏教の視点を見出し、法話を届けてくれるというものだ。

「現代社会を生きる私たちは、常に『正解』や『効率』を求められ、そこからこぼれ落ちる迷いや停滞をバグのように切り捨ててしまいがちです。

かつてお寺が担っていた、そうした世間一般の物差しから離れて一息つける『避難所』を、現代の人々が最も時間を費やすデジタルの世界にも築けないかと考えたのが、AIを活用したアプリ開発の原点です」（大矢住職）

しかし、法名支援アプリと同様に、生身の人間にしか担えない役割があると大矢住職は訴える。

「人間の深い悲しみや死の淵における苦悩は、論理的な納得だけでは癒やされません。同じように苦悩を抱えた生身の人間が、己の論理の限界や言葉の虚しさに傷つき、共に立ちすくみながらも、彼岸からの温かい眼差しに共に出遇（であ）っていくこと。この『血の通ったプロセスの共有』にこそ、人が語る法話の唯一無二の価値があると考えています」

AIが「本質」に成り代わることはない――では、さらなるAIの普及が予想されるこれからの時代において、仏事や伝統のあり方はどのように変化していくのか。

大矢住職の予測は「二極化が進む」というものだ。

「単なる事務手続きや形式、あるいは情報の処理としての法話や法名は、より安価で効率的なデジタルやAIに代替されていくでしょう。しかしそれは決して悲観すべきことではなく、むしろ『お寺の本質』があぶり出される好機でもあります。

形式的な部分がデジタルに移行するからこそ、人間である僧侶に求められるのは、効率化の対極にある『無駄とも思えるような、非効率で血の通った関わり』になります。

AIという『手のひらの駆け込み寺』が物理的な距離を越えて新しい仏縁を紡ぎ、それを入り口として、最終的には生身の人間が響き合う『リアルな駆け込み寺』へと結びついていく。

古くからの伝統という『幹』を何よりも大切にしながら、現代の道具という『新しい枝葉』を恐れることなく伸ばしていく。そのバランスを保ち続けることで、テクノロジーは人間の心を孤立から救うための、温かいツールになり得ると信じております」

AI時代の宗教がこれからどうなっていくか、注目していきたい。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班