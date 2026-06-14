佐世保市の高齢者福祉施設で、現役のお坊さんによる訪問コンサートが行われました。

いやしの歌声で明るい社会を目指します。

（里見 呂明 さん）

「どうも皆様こんにちは。一緒に楽しんでいただけたら幸いです。」

《さくら(独唱)》

お年寄りを前に始まったお坊さんによる訪問コンサート。

いやしの歌声を響かせるのは…。

佐世保市にある西光寺の住職 里見 呂明さんです。

（里見 呂明 さん）

「町内の皆さん全員知ってるぐらいの感じで見てもらえたようで、ものすごい反響があった」

里見さんは今年1月、NIBで放送された歌番組『歌唱王』のファイナリストに名を連ね、『歌う住職』として一躍、有名人に。

（里見 呂明 さん）

「法事の時とかに“見たよ見たよ”っていう声と、そこで《さくら(独唱)》を歌ったりしたんですけど」

これまで動画配信のほか、僧侶として視聴者の悩み事相談に応えるなどyoutubeを活動の中心としていました。

（里見 呂明 さん）

「歌唱王という体験を通して、自分の歌が人に喜んでもらえるんだっていう、確信みたいなものができた」

明るい世の中になってほしいとこの春に始めたのがお年寄り向けの訪問コンサートです。

その名も〝108歌の菩薩行”。

文字通り108か所を歌いめぐるのが目標です。

（里見呂明 さん）

「私の修行の一環なので、理想のお坊さんになるためには人と会わなきゃいけないと思って。一番大きな理由は対面で喜んでくれることですね」

5月21日。

この日のステージは、佐世保市の高齢者福祉施設です。

お年寄りが続々と集まる中、準備を始めます。

（里見呂明 さん）

「準備は1人でぼちぼち好きなようにやってます。笑顔を心がけながら歌ってます」

（お年寄り）

「楽しみ」

（お年寄り）

「一緒に歌います」

いよいよ開演です。

（里見呂明 さん）

「せっかくこんな格好して、お坊さんという立ち位置でこのコンサートをさせていただいているので、人生の美しさ、ご縁の大切さというものも同時に感じながら、温かい心をこの時間でみんなで感じて、そしてそれをお持ち帰りいただきたいなと思っております」

《川の流れのように》

この日歌ったのは、心の大切さを表現した曲や高齢者にもなじみのある歌など全7曲。

最初は硬い表情でに守っていたお年寄りも、表情がどんどん和らいで知っている歌詞を口ずさむように。

さらに…。

（里見呂明 さん）

「仏教でご縁を大切にしようとか、よく言われるんですけれども、この年になって初めて、確かにご縁って大切だなという風に思えてきたりした」

日々の読経や説法で培われたありがたい “MC” に真剣に耳を傾けます。

《ふるさと》

コンサートは盛り上がりいつの間にか大合唱に！

（里見呂明 さん）

「老人ホームなどを訪問させてもらって、皆さんと一緒に歌を楽しむ。私にとってはお坊さんとしての修行みたいな側面もある。私も頑張るつもりでおりますので、皆さんも一緒に楽しみながら、この人生というものを謳歌していきましょう。ほんとに今日はありがとうございました」

約1時間。

コンサートは大盛況のうちに幕を下ろしました。

（お年寄り）

「人間ってこんなに年取っていくのかと思ってましたけど、なんか華やかになりました。寿命が伸びました」

（お年寄り）

「きょうは素晴らしかったです。お話もすごく上手でしたので聞き惚れてました」

（里見呂明 さん）

「108か所はだいぶ経験になると思うので、そこから出てくるものは、自分でもまだわからない。きっと、お坊さんとして生きていく上で大切なものは得ることができるんじゃないかという期待が1つある。今はとにかくこういう活動を続けていって、そしてよく自分の目でこれで何が起こるかを見ていきたいと思っている」

歌で明るい社会を目指す”108歌の菩薩行”。

歌う住職の息の長い活動は始まったばかりです。