◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に快勝。「1番・DH」で2試合ぶりに先発復帰した大谷翔平投手（31）は今季5本目、通算29本目の先頭打者弾を放つなど、3打数1安打1打点、3四球の活躍で勝利に貢献した。試合後、欠場理由となった「左膝の炎症」について話した。

大谷が一振りで打線に勢いを付けた。初回の第1打席、ホワイトソックス先発・バークが1ボールから投じた高め94.2マイル（約151.6キロ）直球を強振。打球は快音を残し、右翼席へと一直線にはじけ飛んだ。打球速度109.6マイル（約176.3キロ）、飛距離は409フィート（約124.7メートル）、角度26度の完璧な当たりで、今季初の3試合連続本塁打を記録した。

先頭打者弾は5月27日（同28日）のロッキーズ戦以来今季5本目で通算29本目。メジャー通算300本塁打まであと7本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り8本に迫った。大谷が打席に入る際には三塁ベンチで笑顔ものぞかせた村上だったが、完璧な打撃に苦笑いだった。

先頭打者弾で試合の流れを引き寄せると、2、4、6回はしっかりとボールを見極めて四球で出塁。得点源だけでなく、つなぎ役としても確実に機能した。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で2試合連発となる13号を放つなど、2安打をマーク。ただ、7回の第5打席で代打を送られて途中交代となり、球団が「左膝の炎症」と交代理由を発表していた。12日（同13日）のMRI検査では異常は見つからなかったが、同日のホワイトソックス戦はスタメンを外れた。

試合後大谷は「1日休んで、朝も感じは良かったので、今日出ることにしましたし、結果としても良かったので、明日から継続して不安なくいけるんじゃないかなとは思っています」と手応えを口に。原因については「これといって、突発的に一回でやったわけではないので、“あのプレイ”っていう、特定ができないんですけど。おそらく前回登板の投げ方的にそこまで良くなかったので、っていう感じじゃないかなとは思っています」と話した。

ロバーツ監督は大谷の次回登板について、予定通り16日（同17日）のレイズ戦に起用することを明言している。試合前に最長70メートルの距離でキャッチボールを行った大谷は「（状態が）100ではなかったですけど、あと3日、4日あるので、十分に回復しながら調整できるんじゃないかなと思ってます」と見通しを口にした。