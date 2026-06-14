あなたのホロスコープを出してみよう！ホロスコープの作成方法を解説！【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

あなたのホロスコープを出してみよう！ホロスコープの作成方法を解説！

ホロスコープの作成方法

それではさっそく、あなたの生年月日などからホロスコープを出してみましょう。本書では、下のホロスコープ作成 Web ページを使った方法を説明します。

STEP.1 生年月日、生まれた時間、産まれた場所、名前を入力

※出生時間が不明な場合

ホロスコープの精度を上げるなら出生時間はわかったほうがいいですが、わからない場合は、まず正午 12 時に設定してみましょう。他人との相性を見る場合、その人の出生時間がわからなければ、相手を正午 12 時に設定します。日によっては生まれた時間次第で、月星座が変わります。月星座ではわかりやすい特徴が出るので、ホロスコープを出してみて、どちらのほうがよりその人らしいかを考えてみるのもアリです(あくまで、大まかにその人を知るために)。

また、太陽が入っているハウスを第1ハウスとして読む「ソーラーハウス」という方法もあります。例えば、牡羊座生まれなら牡羊座0~ 29 度を第1ハウスと読みます。これも特徴をつかめる読み方です。

STEP.2 ホロスコープ画面が出てくる

①あなた自身の名前、生年月日と生まれた時間、産まれた場所。

②あなたの出生ホロスコープ。

③ホロスコープ内の天体の分布(二分類、三分類、四分類)。

※サイト内では二区分、三区分、四区分と表記

④10 天体がそれぞれどの星座、どのハウスに位置しているかを表示。第2・3章で解説。

※サイト内では惑星と表記

⑤12 のハウスのカスプが何座にあるかを表示。

⑥天体同士のアスペクト。第4章で解説。

⑦10 天体が位置する角度(度数)。最後に R がついている場合は、その天体が逆行していたことを示す。

⑧未来を読む(トランジット法)を使う時、読みたい日時を入れる(本書では扱わない)。

STEP.3 ホロスコープの内容を書き写す

例)1992 年5月 7日 10 時 48 分生まれのほしみ

天体の位置

あなたのホロスコープを書き写してみよう

天体の位置

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ