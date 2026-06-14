◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人で偉業こそ逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の投球で降板時には敵地ながらスタンディングオベーションとなった。

偉業までのカウントダウンが始まっていた。だが、完全試合まであと４人だった８回２死で遊撃へのゴロをベッツが失策。山本は「確かに打ち取った打球ではありましたけど、すごいはねたというかイレギュラーもしましたし、それに関しては何もないです」とかばった。それでもベッツは「ルーチンのゴロの捕球をミスしただけだ。言い訳はない」と頭を抱えた。

それでもノーヒットノーランまであと１回、３人となった９回のマウンドに向かった山本。だが、先頭の井ピーターズに右翼ポール際へソロを被弾。「悔しかったです。インコース高めを狙ったのが、少し甘く入りましたけど…」。日本人では野茂、岩隈に次ぐ３人目（４度目）のノーヒットノーランの夢も途絶えた。

山本はオリックス時代の２３、２４年に２度のノーヒットノーランを達成。メジャーでも昨年９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、９回２死まで２四球の無安打投球を見せて、ノーヒットノーランまであと１アウトまで迫ったが、ホリデーに本塁打を浴びて偉業達成とはならなかった。２年連続で９回に被弾してノーヒットノーランを逃した右腕。打たれた瞬間の思いを「悔しかった」と振り返りながら、「ピッチングの内容はノーヒッターは逃したけど、すごくいいピッチングになりましたし、そこのよかったなという気持ちもありますし、また９回で打たれたという悔しさもすごくある」と苦笑いだった。