◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ブラジル１―１モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）に１―１で引き分けた。

前半２１分、縦パスに抜け出したモロッコＦＷサイバリ（ＰＳＶ）に先制ゴールを奪われた。それでも、０―１の同３２分にＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から右足でゴール右へ鋭いシュートを突き刺し、同点に追いついた。

１―１の後半開始からＤＦダニーロ（ボタフォゴ）、ＭＦファビーニョ（アルイティハド）を投入。同３３分にはビニシウスの左クロスからＦＷラフィーニャ（バルセロナ）が左足シュートを放ったが、ＧＫに阻まれた。終盤まで緩めることなく攻勢を仕掛けたが、勝ち越しゴールを奪えなかった。

ＦＷネイマール（３４）は右足負傷の影響からか、ベンチ外だった。

ブラジルはＷ杯史上最多勝利（７６勝）と最多得点（２３７得点）の記録を保持し、今大会は２３大会連続２３度目出場の出場となった。Ｗ杯初戦は１９３４年のスペイン戦で１―３で敗れて以降、３８年大会から１７勝４分けと連続不敗記録を２１試合に伸ばしたが、得点力に不安を残すスタートとなった。

◆ブラジル（２３大会連続２３度目） ＦＩＦＡランク６位。Ｗ杯は１９５８、６２、７０、９４、２００２年と５度優勝。イタリア出身のアンチェロッティ監督（６７）が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将は６０人近くの選手を呼びテスト。主な選手はネイマール、ビニシウス、ラフィーニャら。南米予選は５位で通過。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。