◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。前回登板から４５者連続アウトで、完全試合まであと４人、ノーヒットノーランまであと３人まで迫った。

８回２死、ベッツの失策で完全試合を逃し、９回無死からソロを浴びてノーヒットノーランも逃したが、８回３分の１で１０９球を投げ、１安打１失点、７奪三振無四球の圧巻の投球。降板時には敵地ながらスタンディングオベーションを受けた。

メジャー史上２５人目、ドジャースでは１９６５年以来６１年ぶりとなる完全試合は同僚の失策によってストップしてしまったが、山本は失策したベッツにほほえみかけ、ベンチではお尻を「ぽんっ」とたたいてフォロー。ファンからはこの行動に絶賛の声が相次いだ。

ＳＮＳでは「ベッツに微笑みかける由伸マジでかっこいい」「由伸くんベンチでベッツのおしりペチッと」「エラーのベッツにニコッと由伸。こういうとこなんよなぁ」「自分みたいな凡人じゃ笑って迎えられねえわ」と人格者のエースに感嘆する声が上がっていた。

山本は試合後、「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごい跳ねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とベッツをかばい、好守が多かった味方の守備陣に「すごく助けられて、球数少なくいけた場面も多かった。いい当たりも出た中でアウトにしてもらって、すごくよかったです」と感謝していた。