◆米大リーグ オリオールズ３―９パドレス（１３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

パドレス・松井裕樹投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・オリオールズ戦で登板した。

６―２でで４点をリードした６回から２番手で登板。２死からマヨに左翼線への二塁打を許したが、２三振を奪うなど、無失点で抑えた。１回１４球で１２球がストライク。安定した投球で３登板ぶりに無失点で、チームの快勝に貢献した。

松井は２月のキャンプ中に左脚付け根を痛めて離脱。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を辞退し、開幕も負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。５月８日（同９日）にメジャー今季初登板を迎え、この日が中３日で１４試合目の登板となった。

初登板から６登板連続で無失点で抑え、５日（同６日）の本拠地・メッツ戦までは、１１登板で失点がわずか１の防御率０・５３と好投。だが、７日（同８日）の本拠地・メッツ戦、９日（同１０日）の本拠地・レッズ戦では２戦で３本塁打を浴びるなど２試合連続で失点し、防御率は１・８３となっていた。この試合で抑えたことで防御率は１・７４となった。