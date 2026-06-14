相次いだ退所発表

人気グループ・嵐が、東京ドームでラストコンサートを開催して活動に終止符を打った5月31日、多くの芸能人が所属事務所からの退所・移籍を発表した。

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まず、俳優の勝地涼（39）が所属事務所「株式会社フォスター」を退所し、2027年から正式に独立すると発表。市川由衣（40）は、15歳から所属していた「研音」を退所、優希美青（27）は「ホリプロ」を退所してフリーに転身することをそれぞれ発表した。

また、黒谷友香（50）は10代から所属した「スペースクラフト・エージェンシー」を退所し、要潤（45）が代表取締役を務める「PLAN-D」に移籍することを報告した。そして榊原郁恵（67）と俳優・渡辺徹さん（22年没）の長男で、タレントの渡辺裕太（37）は「オンリーユー」を退所し、新たに母と同じ「ホリプロ」に所属することが明らかになった。

勝地涼

「テレビ局はじめ一般の企業は、大部分が4月から新年度になりますが、芸能界で事務所の退所は5月か12月になることが多い。おそらくテレビ局の春改編（4月）と、秋改編（10月）に関係していると思います。改編で新たにブッキングされることが決まっている場合、ひとまず事務所に残留することになるケースが多い。ブッキングされていない場合、事務所との話し合いを重ね、退所や移籍に至ります」（ベテラン芸能記者）

話し合いは3か月前から始めるのが通例だというが、退所の決断にはタレント個人だけでなく、事務所内の事情も大きく関係しているという。

「勝地さんの事務所は所属タレントこそ少ないですが、事務所の猛プッシュによって勝地さんの後輩、鈴鹿央士さん（26）が主役級に台頭しました。勝地さんは脇役でも活躍し、人脈が広く独立しても仕事があるため、決断したようです。市川さんは15年にTEAM NACSの戸次重幸さん（52）と結婚して2児のママに。夫が稼いでいることもあり、以前に比べ仕事量を減らしつつ、今後は自分の好きな仕事を中心にこなすことになるでしょう」（同前）

優希は2012年、「第37回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し（応募総数2万9521人）、13年にはNHK連続テレビ小説（朝ドラ）の「あまちゃん」、15年にも朝ドラの「マッサン」に出演。しかし、16年1月中旬から体調不良に伴い芸能活動を一時休止。以後、なかなか目立った活動がなかった。

黒谷が長年所属していた「スペースクラフト」は、25年4月14日付でコロナ禍による経営難から脱却するため、25年4月14日付けで創業者が社長を退任し、「木下グループ」の傘下入り。同グループはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）の所属先としても知られる。

「優希さんの事務所では井上咲楽さん（26）、関水渚さん（28）らが台頭してきました。黒谷さんにとって恩人である創業者が去り、現体制では天才子役・永尾柚乃（9）が稼ぎ頭。そうした事情もあり、社長で役者仲間でもある、要さんに相談していたそうです」（テレビ局関係者）

それぞれの“事情”

円満に退所・移籍できた例もあれば、そうはならなかったタレントもいる。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（22年）、朝ドラ「虎に翼」（24年）などに出演した尾碕真花（おさき・いちか、25）は6月1日、自身のインスタで「オスカープロモーション」からの退所を発表した。ところが同日、オスカー側は公式サイトで《契約解除に合意していない》と表明し、尾碕に対して法的措置を検討していることを明かした。

他の大手事務所でも、ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）のタレントのマネジメント業務を引き継いだSTARTO ENTERTAINMENTから独立した元V6の岡田准一（45）、嵐の松本潤（42）と二宮和也（42）らは、その活動がすっかり軌道に乗っている。

明らかにひと昔前とはすっかり変わってしまった芸能界だが、その背景にはどんな事情があるのだろうか。

「芸能界自体が事務所中心から個人ブランド中心への移行期を迎えています。その大きな要因となったのが、旧ジャニーズの支配体制の崩壊。暗黙の了解でテレビ各局が退所組を起用しなかったり、ほかの事務所の男性グループを冷遇したりといった悪しき慣習がはびこっていましたが、それもなくなりました。また、SNSが発達したことで、たとえ事務所を独立・退所しても、多くのフォロワーがいればそのタレントの人気は保証されるため、局側が起用したくなるのも当たり前。タレント本人からファンへの情報発信も容易です」（放送担当記者）

さらにNetflixやAmazon Prime Videoなど、新たな動画配信システムの台頭も大きい。既存のテレビ局より制作費が潤沢であることに加え、

「今までは大手事務所とテレビ各局のパイプによるブッキングが当然のようにあったので、大手へ所属することが有利でしたが、配信系にはそんなしがらみもありません。今後、テレビ各局の制作費はさらに縮小されそうですから、ある程度の実績と人脈があれば、退所を考えるタレントも増えてくるかもしれません」（放送担当記者）

デイリー新潮編集部