ブラジルvsモロッコ、注目の強豪国対決はドロー決着…ヴィニシウスが同点弾
FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、ブラジル代表とモロッコ代表が対戦した。
第1回から23大会連続23度目の参加で最多5度の優勝を誇る王国ブラジルと、前回カタール大会にてアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコ。FIFAランキング6位と7位による注目のビッグマッチが実現した。
一進一退の攻防が繰り広げられるなか、試合の均衡が破れたのは21分、モロッコが先制する。ブライム・ディアスがピッチ中央から針の穴に糸を通すようなスルーパスを供給。抜け出したイスマエル・サイバリが、ループシュートで相手GKアリソンとの一対一を制した。
32分、ブラジルが試合を振り出しに戻す。ペナルティエリア左の深い位置でパスを受けたヴィニシウス・ジュニオールが、カットインから右足一閃。強烈な一撃をゴールに叩き込んだ。
同点で折り返すと、後半は睨み合いの時間が続く。ブラジルはハフィーニャらがゴールを狙ったものの、相手GKヤシン・ブヌの牙城を崩すには至らない。後半にゴールは生まれず、強豪国対決は1−1で勝ち点「1」ずつを分け合った。
次節、ブラジルはハイチ代表と、モロッコはスコットランド代表と対戦する。
【スコア】
ブラジル代表 1−1 モロッコ代表
【得点者】
0−1 21分 イスマエル・サイバリ（モロッコ）
1−1 32分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
第1回から23大会連続23度目の参加で最多5度の優勝を誇る王国ブラジルと、前回カタール大会にてアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコ。FIFAランキング6位と7位による注目のビッグマッチが実現した。
一進一退の攻防が繰り広げられるなか、試合の均衡が破れたのは21分、モロッコが先制する。ブライム・ディアスがピッチ中央から針の穴に糸を通すようなスルーパスを供給。抜け出したイスマエル・サイバリが、ループシュートで相手GKアリソンとの一対一を制した。
同点で折り返すと、後半は睨み合いの時間が続く。ブラジルはハフィーニャらがゴールを狙ったものの、相手GKヤシン・ブヌの牙城を崩すには至らない。後半にゴールは生まれず、強豪国対決は1−1で勝ち点「1」ずつを分け合った。
次節、ブラジルはハイチ代表と、モロッコはスコットランド代表と対戦する。
【スコア】
ブラジル代表 1−1 モロッコ代表
【得点者】
0−1 21分 イスマエル・サイバリ（モロッコ）
1−1 32分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
【ゴール動画】ブラジルvsモロッコ
サイバリ🇲🇦の技ありループ！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
モロッコがブラジル相手に先制🔥
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚ブラジル×モロッコ
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ヴィニシウス・ジュニオール🇧🇷が右足一閃！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
サッカー王国が個の力でゴールをこじ開ける⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚ブラジル×モロッコ
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