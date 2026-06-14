個の力で同点弾を挙げたヴィニシウス（７番）。(C)Getty Images

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　現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループC第１節で、ブラジル代表とモロッコ代表がニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。セレソンに電撃復帰し、大きな注目を集めたネイマールは、コンディション不良のためメンバー外となった。

　大注目のビッグマッチで先手を取ったのは、前回ベスト４のモロッコだ。21分にブラヒムのスルーパスで抜け出したサイバリが、前に出てきたGKアリソンをかわす、絶妙なループシュートで鮮やかにネットを揺らした。

　ビハインドを負ったブラジルだが、32分にヴィニシウスの圧巻の個の力で同点に。ブラヒムと同じくレアル・マドリーでプレーする逸材は、ペナルティエリア左からカットインし、右足で超強烈なシュートを突き刺した。
 
　１−１で折り返すと、ブラジルのアンチェロッティ監督が先に動き、２枚替えを実施。イエローカードを受けたカゼミーロとイバニェスを下げ、ファビーニョとダニーロを送り込む。ただ、２点目は中々奪えずにいるなか、61分にクーニャとルイス・エンリケも投入する。

　78分にはヴィニシウスのグラウンダーの折り返しから、ラフィーニャがダイレクトシュートを放つも上手くミートできず。GKボノに難なくキャッチされ、近くで戦況を見守るネイマールも思わず頭を抱える。

　結局、10分の後半アディショナルタイムを含めて両チームに勝ち越し点は生まれなかった。１−１でタイムアップの笛が吹かれ、勝点１を分け合う結果で終わった。

　この後、現地６月19日にブラジルはハイチ、モロッコはスコットランドと相まみえる。

　なお、C組の１位は森保ジャパンのいるF組の２位、C組の２位はF組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で対戦。日本のファンがより強い関心を持って見守る一戦となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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