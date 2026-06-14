AIを活用し、がんの放射線治療を支援するソフトウエアについて説明する「アイラト」代表の角谷倫之さん＝仙台市

「切らないがん治療」で全ての患者を救いたい―。東北大発のスタートアップ企業「アイラト」（仙台市）が人工知能（AI）を活用し、がんの放射線治療を支援するソフトウエアの開発に取り組んでいる。体にメスを入れないため負担が少なく、高齢者などの需要も高いとされるが、治療の計画作成に時間がかかるのが課題だった。AIで作成時間を大幅に短縮し、医療現場の負担軽減や治療の質の向上を目指す。（共同通信＝大石祐華）

「クオリティーの高い治療計画を高速で作成できます」。4月下旬、仙台市内で開かれた報道機関向けの説明会。担当者がマウスを数回クリックするだけで、高い線量を照射するがんは赤色、低線量の正常な組織は青色―などと色分けされた治療計画が、数分で画面表示された。

同社代表の角谷倫之さん（43）は東北大病院講師として、放射線治療AIの研究開発に取り組んでいた。大手企業などに実用化を提案しても、「ニッチだよね」と理解を得られなかった。「それなら自分でやるしかない」。2022年に研究室のメンバーと共に起業した。

同社が取り組むのは、放射線をがんにピンポイントで照射する「強度変調放射線治療（IMRT）」の支援。正常な組織への照射量が低く抑えられるため、副作用を減らしつつ高い治療効果が期待できる。ただ、治療には綿密な計画が必要で、がんの組織を選別するために、専門医が数百枚のCT画像を確認する必要があるなど、作成には約6時間がかかる。

開発したソフトは、東北大病院や山梨大病院（山梨県中央市）などから提供された約90万枚のCT画像をAIが学習。放射線の照射範囲や安全性を自動的に判断できるようにしたことで、計画作成まで20分程度に短縮される。

肺がんや前立腺がんなどに対応した1号機は2026年中の販売開始を目指す。角谷代表は「どこでも最先端の放射線治療が受けられるようにして、一人でも多くの患者を救いたい」と意気込んでいる。

「アイラト」が開発したAIを使ったがんの放射線治療を支援するソフトウエア