敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回からパーフェクトに抑える快投を披露したが、8回2死からムーキー・ベッツ内野手のエラーで完全試合を逃した。その直後、ベンチで目撃された人柄溢れる行動に日本ファンの視線が集中した。

まさかの場面だった。8回2死、山本は6番・マイドロスに緩いゴロを打たせた。打球は遊撃手ベッツのもとへ。しかし、これをファンブル。一塁へ投げることができず、この日初めてのランナーを出した。この瞬間、山本の完全試合の偉業は途切れた。球場は騒然。ただ、後続を二ゴロに打ち取り、ノーヒットノーランは継続した。

注目を浴びたのは、その直後にベンチで目撃された光景だった。ベッツを目にした山本は、椅子から身を乗り出すようにして近づくと、右手でポンと叩き「気にするな」と言わんばかりのジェスチャーを見せた。

現地中継カメラで捉えられた場面がネット上で反響。X上では「エラーをしたベッツ選手を励ましてる！めっちゃいい人！」「ベッツあれは仕方ないかも 山本投手優しい」「由伸笑顔でエラーしたベッツ励ましてる」「いつもチャーミングでステキ！」などの声が上がった。

山本は、9回先頭、8番ピーターズに被弾。右翼ポール際に放り込まれ、ノーヒットノーランもあと3人で逃した。次の打者を打ち取ったところで降板。8回1/3を1安打1失点という快投で7勝目を挙げ、チームは7-1で勝利した。



（THE ANSWER編集部）