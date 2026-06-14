敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。初回からパーフェクトに抑える快投を披露したが、8回2死からムーキー・ベッツ内野手のエラーで完全試合はストップ。9回先頭に被弾し、ノーヒットノーランもならなかったが、8回1/3を投げて1安打1失点と快投した。7-1の勝利に大きく貢献。ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督は「打てる球がほとんどなかった」と山本に脱帽した。

山本はの日、球威、制球ともに抜群。ホワイトソックス打線を寄せ付けず。前回エンゼルス戦から、この日の8回2死まで45者連続アウトという衝撃のピッチングを披露していた。ただ8回2死、6番・マイドロスが放ったゴロを遊撃手ベッツがファンブル。この瞬間、山本の完全試合の偉業は途切れた。さらに9回先頭の8番・ピーターズに被弾。右翼ポール際に放り込まれ、ノーヒットノーランもあと3人で逃した。

それでも8回1/3を1安打1失点という快投。ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の試合後番組では、ウィル・ベナブル監督が山本を絶賛した。

「相手投手としてはこれ以上ないほどの素晴らしい登板だった。打てる球がほとんどなかった。彼は大量のストライクを投げ、本当にゾーンの隅を攻めていた。こちらは何球か鋭い当たりを放ったが野手の正面を突いた。本当に素晴らしい投球だった」

こう振り返った敵将は、本塁打のピーターズについて「彼は本当に良い状態を維持し続け、良いスイングをして球芯で捉えている。彼がホームランを放つのを見られて良かった。今日はそういった場面があまり多くない日だったが、ピーターズは好プレーを続けている」と評価していた。



（THE ANSWER編集部）