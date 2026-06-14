ダラス・スタジアムで前日会見が行われた

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦する。

13日に同地で行われた前日会見に、MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）と共に出席したオランダ代表のロナルド・クーマン監督は「1試合ずつ見ていかないといけない。明日の日本戦は難しい試合になるので、そこに専念しなければならない」と警戒した。

日本の印象について「日本は積極的に攻めてくるし、90分戦い抜けるフィジカルもある。クオリティーは優れている」と言及。その上で、「あえて弱点は言わないが、我々がアドバンテージに使える部分もあると思っています」と自信を見せた。

オランダはFIFAランク8位の強豪で、デ・ヨングやDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）ら強力なタレントを揃えている。チュニジア、スウェーデンと同居するこのグループの本命と見られているが「非常に厳しいグループ。どの国にとっても厳しいグループだと思います」と印象を語った。

今大会に向けて、オランダは6月3日に国内でアルジェリア、同8日にはニューヨークでウズベキスタンと対戦。だがアルジェリアには0-1で敗れ、ウズベキスタンには2-1と勝利したものの、守護神のバルト・フェルブルッヘン（ブライトン）が負傷交代。中心選手のDFユリエン・ティンバー（アーセナル）もW杯欠場が決まるなど、不安要素が出ている。クーマン監督は「絶えずプレッシャーはありますが、戦う準備はできています」と話した。（FOOTBALL ZONE編集部）