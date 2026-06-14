◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海 ▽第８節 静岡学園１―１浜松開誠館（１３日・時之栖Ａグラウンド）

岡本淳一監督（４７）が今週就任した新生・浜松開誠館が、リーグ７連勝中で首位の静岡学園と１―１で引き分けた。前半３９分に先制点を許したが、２分後にＭＦ金子彪真（ひゅうま、３年）が同点ゴール。後半はＤＦ陣が粘り強く守り切って、静学の今季公式戦の連勝を１８で止めた。

後半終了間際にゴール前で得たＦＫは、惜しくも枠を外れた。直後のタイムアップの笛に、開誠館イレブンは厳しい表情で天を仰いだ。勝ち点１を取り王者の連勝を止めたが、ＤＦ礒部舜也主将（３年）は「悔しさの方が強い」。７日の県総体決勝（１●２）の雪辱を果たせず、首を振った。

２００２年から開誠館中・高のサッカー部を指揮してきた青嶋文明監督（５７）が、Ｊ２湘南のコーチに就任。９日のミーティングで監督から退任を伝えられ、「信じられなかった。冗談だと思いました」（礒部主将）。それでもコーチから昇格した岡本新監督の下、リベンジを誓って練習を積んできた。

試合は先制を許したが、２分後に追いついた。ＦＷ橋本大稀（２年）が放ったシュートがクロスバーを直撃。そのこぼれ球をＭＦ金子がコースを狙って蹴り込んだ。「力を抜いて打つように、いつも青嶋監督に助言されていました。それが生きました」と、リーグ戦初ゴールを喜んだ。

後半も守る時間帯が多かったが、全員が体を張り続けた。サイドの突破を２人がかりで止め、シュートも体を投げ出して必死のブロック。新監督は「闘う、走る、粘る。開誠館が大事にしているところは変わらない。それを選手たちは体現してくれた」と目を細めた。

秋の選手権では静学に勝つ。「借りを返せるようにレベルアップしたい」と礒部主将。退任するにあたり、青嶋監督は「挑戦」という言葉を使った。岡本新監督も「我々も下を向かずチャレンジしていく」と前を向いた。（里見 祐司）

◆岡本 淳一（おかもと・じゅんいち）１９７８年６月２８日、浜松市生まれ。４７歳。浜松西高からＪＦＬ・東京ガス入りし、ＦＣ東京などでプレー。０５年から浜松開誠館の指導に関わり、２２年に中等部監督として全国優勝。昨秋の国民スポーツ大会で少年男子監督を務め準Ｖ。