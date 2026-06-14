サッカー北中米ワールドカップが日本時間１２日に開幕した。浜松市出身のＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝が２大会連続で日本代表に選出。磐田の下部組織から世界へ羽ばたいたＤＦの活躍を、地元の飲食店「かどや」の財津英雄さん（８５）、妻の光子さん（８３）夫妻が心待ちにしている。

伊藤は磐田東高時代からの常連だった。ＪＲ天竜川駅から徒歩５分の場所にあるお店に友人と制服姿で通い、決まって頼むのは焼きそばと餃子。キャベツと肉、イカが入った焼きそば（５００円）と、にんにく控えめでキャベツを多めに使った餃子（１２個入り、６６０円）。当時は４００円ほどで食べられた２品の味は今も変わらない。

磐田加入後も、ふらりと店に立ち寄ることがあった。事前に電話で注文し、持ち帰ることも。財津夫妻にとっては孫のような存在だ。印象に残るのは、真面目な人柄。光子さんが「お代はいいよ」と声をかけると、伊藤は「そんなことだめだよ。稼いでいるから」と冗談を交えながら律義に代金を支払った。店内には、複数のユニホームが飾られているが、サインを書いて届けてくれた。また結婚後には妻を連れてあいさつに訪れている。

夫妻は日本時間１５日にオランダ戦を迎える伊藤へエールを送る。光子さんは「一番はけがをしないこと。その上で実力を発揮して頑張ってほしい。また帰ってきたら店にも寄ってね」と人なつっこい笑顔を見せた。（伊藤 明日香）

◆伊藤 洋輝（いとう・ひろき）１９９９年５月１２日、浜松市生まれ。２７歳。磐田の下部組織出身で、高校３年だった１７年５月にトップチーム昇格。１９年に名古屋へ期限付き移籍し、２０年に磐田復帰。２１年にドイツ１部・シュツットガルトへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍。２４年６月にバイエルンへ完全移籍した。２２年６月のパラグアイ戦で日本代表デビュー。国際Ａマッチ通算２４試合１得点。１８６センチ、７８キロ。左利き。