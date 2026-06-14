「三笘の1ミリも声援があったから」元代表・坪井慶介が激白、極限のW杯で“最後の一歩”が出る理由
サッカー日本代表を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE祭」の点灯式が6月11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催された。元サッカー日本代表・坪井慶介とJI BLUEが登壇したセレモニーでは、W杯での実体験から導き出された「応援の極意」が語られた。
2006年ドイツ大会での経験を語った坪井は、初戦のオーストラリア戦での心境について、「W杯って世界中で一番見られているスポーツだと言われているんですよ。何百万の人が自分がボール触ってる瞬間を見ているんだって思うと、ちょっと尋常じゃない緊張があった。正直、初戦の時は足が震えていた。緊張しすぎてウォーミングアップから前半はほぼ覚えていないんです。後半やっと覚えてると思ったら足がつっちゃって」と明かした。
そんなW杯での経験を踏まえ、声援の意味について「形というか目に見えるものではないと思うんですが、選手がつらくなった時に最後の一歩を出させてくれるもの。前回大会のときには『三笘の1ミリ』っていう言葉が日本中で話題になりましたけども、あれもそういう声があったからこそだと思う。最後の疲れた時に一歩出るかどうか、シュートブロックをできるかどうか、相手より早く動けるかどうかっていうのは普段積んできた練習だけではやっぱり敵わない部分があるんですよ」と力を込めた。
日本代表のオフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUEは、アイドルグループのJO1とINIからサッカーを愛するメンバー12人で結成されたスペシャルユニット。メンバーの後藤威尊は、「自分たちはアイドルという職業やらせてもらっているんですけど、特にライブ中に応援の力を感じますね。曲中でファンの皆さんに煽ったときに、3倍、4倍の声援を返してくれると、メンバー全員のテンションが上がって、パフォーマンス全体がさらにレベルが上がっていくんです」と笑顔を見せた。
坪井は、現代の応援環境の変化について、「2006年ドイツの時にはSNSが発達してなかった。ドイツの田舎町にいて、そこは閉ざされた空間で集中していくってことでしかなかったので。だから、今の方が（日本国内の）盛り上がりを感じられて選手のモチベーションも上がるので、すごくいいなと感じてますね」とコメント。この言葉を聞いていた池粼理人は、「こうやってユニフォームを着て、パフォーマンス披露して、サッカーのイベントをやっているんだというのを若い世代を中心に知ってもらいたいです。少しでもサッカーにファンを巻き込んで、僕たちが『景色』って曲で日本代表の追い風になれるように」と気合いを入れた。
ほかにも、イベントに集まった観客とのやりとりで、JI BLUEのメンバーに向けて「ヘディングが見たい！」とリクエストされたメッセージボードを見つけた坪井が、「ボールないよ。まさか、俺の（坊主）頭がボールに見えてるわけじゃないよね？」とツッコむと会場は笑いに包まれた。
点灯式では、JI BLUEのメンバーが「最高の景色を！」という掛け声とともにボタンを押すと、イベント会場がサムライブルーの青に染まった。セレモニーの締めくくりで坪井は、「現地にいる日本代表の選手は経験豊かな選手たちが揃っていますので、W杯を楽しむという気持ちを持ってプレーしてほしい。そして、1ミリ、1歩、最後の後押しは応援してくれる皆さんの力だと思っているので、瞬きせずにその瞬間を見逃さないように声援を送り続けてほしいなと思っています！」とエール。JI BLUEを代表して與那城奨も「ピッチには11人の選手、僕らは12番目のメンバー。日本も巻き込んでみんなで応援したい。1つになって最高の景色を目指していきましょう！」と呼び掛けた。
初戦は6月15日の早朝に開催するオランダ戦。ここから日本代表の熱き挑戦が始まる。
取材・文／吉岡 俊 撮影／後藤 巧
2006年ドイツ大会での経験を語った坪井は、初戦のオーストラリア戦での心境について、「W杯って世界中で一番見られているスポーツだと言われているんですよ。何百万の人が自分がボール触ってる瞬間を見ているんだって思うと、ちょっと尋常じゃない緊張があった。正直、初戦の時は足が震えていた。緊張しすぎてウォーミングアップから前半はほぼ覚えていないんです。後半やっと覚えてると思ったら足がつっちゃって」と明かした。
日本代表のオフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUEは、アイドルグループのJO1とINIからサッカーを愛するメンバー12人で結成されたスペシャルユニット。メンバーの後藤威尊は、「自分たちはアイドルという職業やらせてもらっているんですけど、特にライブ中に応援の力を感じますね。曲中でファンの皆さんに煽ったときに、3倍、4倍の声援を返してくれると、メンバー全員のテンションが上がって、パフォーマンス全体がさらにレベルが上がっていくんです」と笑顔を見せた。
坪井は、現代の応援環境の変化について、「2006年ドイツの時にはSNSが発達してなかった。ドイツの田舎町にいて、そこは閉ざされた空間で集中していくってことでしかなかったので。だから、今の方が（日本国内の）盛り上がりを感じられて選手のモチベーションも上がるので、すごくいいなと感じてますね」とコメント。この言葉を聞いていた池粼理人は、「こうやってユニフォームを着て、パフォーマンス披露して、サッカーのイベントをやっているんだというのを若い世代を中心に知ってもらいたいです。少しでもサッカーにファンを巻き込んで、僕たちが『景色』って曲で日本代表の追い風になれるように」と気合いを入れた。
ほかにも、イベントに集まった観客とのやりとりで、JI BLUEのメンバーに向けて「ヘディングが見たい！」とリクエストされたメッセージボードを見つけた坪井が、「ボールないよ。まさか、俺の（坊主）頭がボールに見えてるわけじゃないよね？」とツッコむと会場は笑いに包まれた。
点灯式では、JI BLUEのメンバーが「最高の景色を！」という掛け声とともにボタンを押すと、イベント会場がサムライブルーの青に染まった。セレモニーの締めくくりで坪井は、「現地にいる日本代表の選手は経験豊かな選手たちが揃っていますので、W杯を楽しむという気持ちを持ってプレーしてほしい。そして、1ミリ、1歩、最後の後押しは応援してくれる皆さんの力だと思っているので、瞬きせずにその瞬間を見逃さないように声援を送り続けてほしいなと思っています！」とエール。JI BLUEを代表して與那城奨も「ピッチには11人の選手、僕らは12番目のメンバー。日本も巻き込んでみんなで応援したい。1つになって最高の景色を目指していきましょう！」と呼び掛けた。
初戦は6月15日の早朝に開催するオランダ戦。ここから日本代表の熱き挑戦が始まる。
取材・文／吉岡 俊 撮影／後藤 巧