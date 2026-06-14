100均で見つけて驚いた…「こんなに小さく収まるの！？」7つのツールが入った豪華なセット

ダイソーで見つけたこのケースに、なんと7つのツールが入っていて驚きました！こんなにコンパクトなのに、中にはメイクブラシ5本、メイクパフ、ミラーが入っていて至れり尽くせり♡しかも、ミラーは三面鏡で映りもバッチリです！外出先でのメイク直しや旅行先でのフルメイクも、これがあれば完璧ですよ。

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商品情報

商品名：携帯式メイクブラシセット

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860473

メイクツールをコンパクトに持ち運べる！ダイソーの『携帯式メイクブラシセット』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『携帯式メイクブラシセット』という商品です。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、メイク用品売り場に陳列されていました。

5本のメイクブラシとメイクパフ、ミラーがひとまとめになったセットです。このケースに7つのツールが収まっているとは…さすがダイソー！

とてもコンパクトでポーチなどに入れやすく、外出先でのメイク直し、旅先でのフルメイクにも役立ちます。

裏面はクリア素材が使用されています。開けなくても裏面を見れば中身がわかるので確認しやすく、ツールの入れ忘れを防げます。

ちなみに、メイクブラシはケースにそれぞれのブラシ専用のスペースがあるので、中でぐちゃぐちゃにならないのが高評価ポイント！

メイクブラシは5本セットになっており、毛先にややばらつきがみられるものの、質感が柔らかめで肌当たり良いです。一番大きいブラシ以外は、コシがあって毛先が長めになっています。

どれが何用に使用するのかについてはパッケージには書かれていませんが、個人的な見解ではありますが1本ずつ特徴を挙げてみました。

平たいブラシ：アイシャドウを広範囲に塗布するのに使用できます。細部に筆先を立てるように使えば、キワなどの細かい部分にも。アイブロウにも使えそうです。

チップタイプ：こちらもアイシャドウに。中間色の塗布などに役立ち、縦に使用すればキワにも使用できると思います。

一番細いブラシ：あまり見ない形のブラシですが、アイライナーブラシなのかな…？という気がします。毛先が長くて柔らかく、涙袋などの繊細なメイクや、コンシーラーを馴染ませる際にも使えそうです。

次に細いブラシ：細いブラシよりもやや太いタイプのブラシです。こちらもコンシーラーを馴染ませる際や、リップブラシとしても使えそうです。

一番太いブラシ：チークやハイライトなどの塗布に便利。5本のメイクブラシの中でこの1本だけ質感が異なり、ふわふわとしています。

メイクパフはスタンダードな形ながらコンパクトで、細かい部分にもフィットさせやすいです。もちもちとしていて、きめ細やかで粉含みが良く、ファンデーションやフェイスパウダーを塗布しやすいです。

ミラーの映り具合・全体的な重さは？

ミラーは折りたたみ式なので、広げると大きくなります。最初は拡大鏡かと思ったのですが、よく見たら三面鏡でした。

両サイドのミラーは角度を変えられるので、メイクの状態や仕上がりを多角的に確認できるのが便利です。

プチプラにありがちなアクリルミラーではなく、しっかりとガラスが使用されているためか映りは良好です。

また、この三面鏡が蓋代わりにもなるため、パフやブラシについたコスメで鏡が汚れにくいのがGOOD！

ガラス製の三面鏡が付いているうえ、しっかりとしたケースなのでやや重さを感じるかもしれません。ですが、とにかくコンパクトなので持ち運びには便利！

三面鏡や筆セットそれぞれ持ち歩くことを考えると、重さはそこまで気にならないかもしれません。

今回は、ダイソーの『携帯式メイクブラシセット』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。