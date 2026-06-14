100均で見つけて驚いた…「こんなに小さく収まるの！？」7つのツールが入った豪華なセット
商品情報
商品名：携帯式メイクブラシセット
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480860473
メイクツールをコンパクトに持ち運べる！ダイソーの『携帯式メイクブラシセット』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『携帯式メイクブラシセット』という商品です。
価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、メイク用品売り場に陳列されていました。
5本のメイクブラシとメイクパフ、ミラーがひとまとめになったセットです。このケースに7つのツールが収まっているとは…さすがダイソー！
とてもコンパクトでポーチなどに入れやすく、外出先でのメイク直し、旅先でのフルメイクにも役立ちます。
裏面はクリア素材が使用されています。開けなくても裏面を見れば中身がわかるので確認しやすく、ツールの入れ忘れを防げます。
ちなみに、メイクブラシはケースにそれぞれのブラシ専用のスペースがあるので、中でぐちゃぐちゃにならないのが高評価ポイント！
メイクブラシは5本セットになっており、毛先にややばらつきがみられるものの、質感が柔らかめで肌当たり良いです。一番大きいブラシ以外は、コシがあって毛先が長めになっています。
どれが何用に使用するのかについてはパッケージには書かれていませんが、個人的な見解ではありますが1本ずつ特徴を挙げてみました。
平たいブラシ：アイシャドウを広範囲に塗布するのに使用できます。細部に筆先を立てるように使えば、キワなどの細かい部分にも。アイブロウにも使えそうです。
チップタイプ：こちらもアイシャドウに。中間色の塗布などに役立ち、縦に使用すればキワにも使用できると思います。
一番細いブラシ：あまり見ない形のブラシですが、アイライナーブラシなのかな…？という気がします。毛先が長くて柔らかく、涙袋などの繊細なメイクや、コンシーラーを馴染ませる際にも使えそうです。
次に細いブラシ：細いブラシよりもやや太いタイプのブラシです。こちらもコンシーラーを馴染ませる際や、リップブラシとしても使えそうです。
一番太いブラシ：チークやハイライトなどの塗布に便利。5本のメイクブラシの中でこの1本だけ質感が異なり、ふわふわとしています。
メイクパフはスタンダードな形ながらコンパクトで、細かい部分にもフィットさせやすいです。もちもちとしていて、きめ細やかで粉含みが良く、ファンデーションやフェイスパウダーを塗布しやすいです。
ミラーの映り具合・全体的な重さは？
ミラーは折りたたみ式なので、広げると大きくなります。最初は拡大鏡かと思ったのですが、よく見たら三面鏡でした。
両サイドのミラーは角度を変えられるので、メイクの状態や仕上がりを多角的に確認できるのが便利です。
プチプラにありがちなアクリルミラーではなく、しっかりとガラスが使用されているためか映りは良好です。
また、この三面鏡が蓋代わりにもなるため、パフやブラシについたコスメで鏡が汚れにくいのがGOOD！
ガラス製の三面鏡が付いているうえ、しっかりとしたケースなのでやや重さを感じるかもしれません。ですが、とにかくコンパクトなので持ち運びには便利！
三面鏡や筆セットそれぞれ持ち歩くことを考えると、重さはそこまで気にならないかもしれません。
今回は、ダイソーの『携帯式メイクブラシセット』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。