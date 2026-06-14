100均で700円なのに5万回も使えるとは…！アナログとデジタルのいいとこどりなぷち家電

ダイソーの電子メモパットは、約5万回繰り返し使える高コスパなアイテム。黒い画面をなぞると筆記ができ、筆圧も反映されるため書き心地も意外と本格的。ロック機能付きで誤消去の心配もなく、仕事のメモや家庭の伝言板としても活躍します。アナログとデジタルのいいとこどりグッズ。要チェックです！

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商品情報

商品名：電子メモパット（10.5インチ）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：18.2cm×27.2cm×0.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480186054

ダイソーの電子メモパットは、繰り返し使えてコスパ抜群！

電気小物売り場で見つけたダイソーの『電子メモパット（10.5インチ）』は、770円で買える電子メモボード。

電池新品使用時の液晶画面の消去回数は約9,800回。液晶画面の耐用回数は約50,000回。見た目はシンプルですが、何度も繰り返し書いて消せるコスパの良さが魅力。

使い捨てではないので、紙のメモのようにゴミが出ないという点もポイントです。

使い方ははまず、裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで外します。

使用する電池は別売りのCR2025（3V）を1個。プラス面を上にしてセットし、電池カバーを戻してネジを締めなおせば準備完了です。

『電子メモパット（10.5インチ）』の気になる使い心地は？

付属のペンはやや平たく、少し持ちにくさがあります。

その分かさばらない設計になっているので、携帯性とのトレードオフといえそうです。

黒い画面をペンでなぞることで文字が浮かび上がる仕組みで、まるでタブレットのような書き心地。

カツカツと文字を書いている感覚があり、筆圧もある程度反映されるため、想像以上に書きやすく感じました。

画面下にある消去ボタンを押せば、瞬時に画面消去が可能です。

鉛筆やボールペンのインクで手が汚れない上、消しゴムや修正テープを使わずに何度でも書き直せる手軽さは、日常のちょっとしたストレスを確かに減らしてくれます。

さらに便利なのがロック機能。うっかり消してしまう心配がないため、仕事中のメモやアイデア書き留めにも安心して使えます。

ちょっとした伝言板として家族間のメッセージにも活用でき、使い道はかなり幅広いです。

今回はダイソーの『電子メモパット（10.5インチ）』をご紹介しました。

非常に薄くて軽いアイテムなので、手持ちのマグネットと組み合わせて冷蔵庫に貼るなどのアレンジも可能。

アナログの気軽さとデジタルの便利さをうまく融合させた、コスパ抜群のアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。